Fra før av er Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg tatt ut til distanserennene.

Ettersom Norge har en kvote på seks utøvere har det vært en ledig plass i troppen til distanserennene i Finland lørdag og søndag.

– Den går til Harald, sier Emil Iversen uten å blunke til NRK. Trønderen fortsetter:

– Jeg kommer til å tra ut troppene fremover i hele år, så da kan vi begynne å ta ut han i dag. Harald har gjort en kjempehelg, og er landslagsløper. Han har smisket med trener Nossum i hele år så det hjelper det. Han er en luring, snill og trivelig kar.

DAGENS BESTE: Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen og Emil Iversen, her etter rennet søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Kommer til å vrake fryktelig gode skiløpere

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum holdt som vanlig kortene tett til brystet, men forteller at ingenting er bestemt. Han er i alle fall sikker på en ting.

– Vi må sove på det og ha alarm på det. En ting som er sikkert er at vi kommer til å vrake fryktelig gode skiløpere, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum.

– Jeg slår de som er mulig å slå

LEVERTE VARENE: Harald Østberg Amundsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

For det er ikke vanskelig å forstå at Iversen trekker frem Østberg Amundsen. Han leverte en syvendeplass på 15 kilometer klassisk lørdag.

Søndag satte han hele startfeltet på plass med et imponerende løp i fristil. Han vant sekundstriden mot Sjur Røthe. Emil Iversen tok tredjeplassen.

At han slo nettopp Røthe, Erik Valnes og lørdagens komet Håvard Moseby gjør at Amundsen plutselig er høyaktuell for oppgaven.

– Jeg føler jeg stiller med gode kort. Jeg slår de som er mulig å slå i dag, og tror jeg har levert en god søknad nå, sier Amundsen til NRK.

Røthe: – Får ikke flybillett

IMPONERTE: Sjur Røthe, her underveis på 15 kilometeren på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv om Røthe avsluttet helgen sterkt på Beitostølen, var han etter rennet klar på at han ikke kom til å reise til verdenscupen neste helg.

Han brøt nemlig lørdagens klassiskrenn. Det tror han har mye å si for ledelsen som skal ta ut laget.

– Jeg forstår godt hvis jeg ikke skal til Ruka. Uten at jeg skal stå og ta ut et lag, så er jeg ganske trygg på at jeg ikke får flybillett denne gangen her, sier vossingen.

Lært av Holund

Amundsen røper litt av hemmeligheten bak søndagens seier. Han mener han har lært av gårsdagens vinner, Hans Christer Holund. De har vært romkamerater denne helgen og det har tydeligvis hjulpet.

– Jeg prøvde å finne roen som han har, og prøvde å følge ham på alle måter, sier Amundsen.

– Hva har han lært deg?

– Du lærer at du skal ta livet litt på ro, ikke ha for høye skuldre og stole på det du gjør. Jeg føler jeg har press på skuldrene siden det er første år jeg er på landslaget. Han sier jeg må slappe av og det er fint å få den roen fra ham, sier Amundsen.