Amper stemning i RBK-garderoben: – Det ble kjeftet og ropt høyt

Blant ingrediensene i kampen var åtte mål, flere banestorminger og høy temperatur da Rosenborg ikke tok muligheten til å klatre til andreplass på tabellen. Bortelaget fikk en marerittstart på kampen og lå under 3-1 til pause.

– Var du sint etter den førsteomgangen?

– Ja, de fleste var sinte i den garderoben der, men ikke verbalt. Fotball er et lagspill og det avhenger av alle mann, sier Kjetil Rekdal til NRK.

– Vi får ta ansvar alle mann og jeg begynner med meg selv. Jeg er ikke fornøyd med resultatet eller prestasjonen. At vi ikke klarer å holde det inn er surt selvfølgelig, sier Rekdal.

Casper Tengstedt beskriver stemningen i garderoben slik:

– Det ble kjeftet og ropt høyt i pausen. Det var dårlig stemning, sier han til Discovery.

FORTVILTE: Til tross for to scoringer kunne Casper Tengstedt bare ta med seg ett poeng i Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Dansken leverte fotball på øverste hylle med to praktmål. Dansken har dermed scoret ni mål på åtte kamper i RBK-trøya.

– Jeg er tom følelsesmessig nå. Vi får kjempet oss tilbake etter en dårlig førsteomgang og gir alt det vi har. Vi får det resultatet vi ville ha før de scorer i siste sekund, sier Tengstedt til NRK.

Landsmann Victor Jensen trodde kanskje han ble matchvinner da han skled inn 4-3 ett kvarter før slutt. Da rant begeret over for flere Rosenborg-supportere som stormet banen i eufori.

Men Kristiansund kjempet til siste slutt og sikret et viktig poeng i bunnstriden da Sam Rogers scoret selvmål.

IKKE FORNØYD: Det var en sint Kjetil Rekdal som møtte spillerne sine i pausepraten mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Dette var pining i lange perioder, men med en fantastisk avslutning, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til NRK.

– Det er selvfølgelig surt, men det er litt selvforskyldt og. Når vi tar ledelsen 4-3 angriper vi ikke med like stor kraft lenger. Vi kunne ha kjørt på for det femte målet, for Kristiansund var «død og begravet», sier Rekdal

– Tar helt av

Det var etter drøye 20 minutter spilt at kampen tok fyr i Kristiansund. Hjemmelaget fikk et innkast høyt i banen hvor ballen endte hos Brynjolfur Willumsson.

Islendingen dro av seg en mann på elegant vis før han chippet ballen inn i boksen. Der ventet Sander Kartum som headet Kristiansund i ledelsen.

BRILJERTE: Kristiansunds trønder Sander Kartum. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Men Rosenborg svarte nærmest etter avspark. Casper Tengstedt ble spilt fri på venstresiden. Dansken serverte en markkryper av et innlegg som fant Leo Cornic på bakerste stolpe. Den høyre vingbacken kunne enkelt sette sitt første mål for sesongen.

– Denne kampen tar helt av, sa NRK-kommentator Arne Flatin.

– Helt elendig

Og omgangen var ikke 30 minutter gammel en gang før mål nummer tre var et faktum. Kartum kjørte karusell med Rosenborg-forsvaret og passerte én etter én. Da det bare var keeper André Hansen igjen fant trønderen Bendik Bye i boksen som presset inn 2-1.

– I alle dager Sander Kartum. Ei bøtte trøndersodd til frokost, sa Discovery-kommentator Asbjørn Myhre.

– En fantastisk prestasjon av Kartum, men helt elendig forsvarsspill av Rosenborg, sa ekspert Jonas Grønner.

JUBEL: Kristiansund kunne slippe jubelen løs etter en fantastisk førsteomgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

KBK oste av energi og viste tydelig at de ga alt for viktige poeng i bunnstriden. Et høyt Kristiansund-press endte i beina til Bendik Bye. Spissen fikk frem en kanskje unødvendig retur fra Hansen som Snorre Strand Nilsen tok vare på og trillet inn 3-1.

– Der står Rosenborg og sover i eget forsvar, sa NRKs kommentator.

Hjemmelaget hadde sin soleklart beste omgang for sesongen og kunne ledet med enda flere må før pause, men Torgill Gjertsen bommet på to kjempesjanser.

Rosenborg gjorde hele tre bytter etter pause og satte inn Per Ciljan Skjelbred, Victor Jensen og Samuel Rogers.

– Vi er en god nummer to stort sett hele omgangen. Da blir du feid av banen, sa en tydelig irritert Rekdal i pausen.

Ellevill scoring

Og bortelaget hevet seg betraktelig. Etter timen spilt fikk Tengstedt ballen på 16 meter og viste hvilken avslutter han er. Dansken bredsidet ballen i lengste hjørne bak en sjanseløs McDermott.

Men Tengstedt var ikke ferdig. I det 72. minutt fikk superspissen igjen ballen på venstresiden. Etter et par overstegsfinter banket Tengstedt ballen i krysset. En vanvittig scoring.

– Jeg treffer ballen godt. Det var en deilig følelse å se ballen gå i mål, sier Tengstedt.

RBK-STJERNE: Casper Tengstedt har virkelig levert etter overgangen til Rosenborg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

I det 76. minutt mistet Strand Nilsen ballen i farlig posisjon og det benyttet Leo Cornic seg av som serverte innbytter Victor Jensen.

Likevel hadde Kristiansund enda et gir å gå på, og ett minutt på overtid var Sam Rogers uheldig. En Kristiansund-corner endte i amerikaneren som løp ballen i eget mål. Dermed tok Kristiansund et viktig poeng i bunnstriden og har seks poeng opp til Sandefjord på kvalikplass.

– Vi klarer å presse frem og hente frem superkrefter som gir oss et fortjent poeng som kan bli veldig viktig, sier KBK-trener Michelsen.