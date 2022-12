Ruud deltok i omstridt turnering: – Er en del av sportsvaskingen

Hegerberg-comeback i det blå: – Vanskelig å si noe i dag

Det er helt uvisst når Ada Hegerberg kan være tilbake på fotballbanen etter sin siste skade. Hun skal gjennom nye undersøkelser i begynnelsen av januar.

Det har vært stille rundt skadesituasjonen til den norske stjernespissen den siste tiden. I et intervju med avisen L'Equipe gir Lyon-trener Sonia Bompastor en sjelden oppdatering.

– Hegerberg må gjennom nye undersøkelser i begynnelsen av januar for at vi skal få en litt mer presis dato for når hun er tilbake. Det er vanskelig å si noe i dag, sier hun.

Dermed tar åpenbart Hegerbergs skaderehabilitering atskillig lengre tid enn først antatt. I begynnelsen av oktober opplyste Lyon at hun ville være ute i «flere uker til».

Hegerberg ble hjulpet av banen med en skade i beinet i VM-kvalifiseringskampen mot Belgia 2. september. Dagen etter meldte Norges Fotballforbund at røntgenundersøkelsen avkreftet frykten for brudd, men at hun var uaktuell for ytterligere spill den nærmeste tiden.

Hegerberg har ikke vært i Lyon-troppen siden.

