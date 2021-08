Amerikas nye folkehelt: – Betre enn nokon baseballspelar nokon gong

Amerikanarane har i 2021 vorte hovudstups forelska i ein 27 år gammal japanar. Dei kallar han «Shotime» og meiner han er den mest unike idrettsutøvaren i verda akkurat no.

– Ohtani er betre enn nokon baseballspelar har vore nokon gong. Eg synest ikkje det er ei overdriving. Det betyr ikkje at han blir tidenes beste spelar, han er allereie 27 år og har ein lang veg føre seg for å nå dit. Men ingen har vore betre enn det han er akkurat no, seier Sports Ilustrateds Robin Lundberg.

Denne sesongen gjer nemleg Shohei Ohtani noko som ikkje har vorte gjort på 100 år. Når hans Los Angeles Angels spelar, er Ohtani både kastar, mannen som skal «strike ut» motstandarens slagmenn, og slagmann.

Ohtani nøyer seg ikkje med det. Med høgrehanda er han ein av dei beste kastarane i ligaen, med ein fastball godt over 150 kilometer i timen med millimeterpresisjon. Venstrearmen bruker han til å slå, han leier heile den amerikanske baseballigaen (MLB) i home runs så langt i år med 37.

Ohtani kastar med høgre. Foto: Kirby Lee / Reuters

Men slår med venstre. Foto: Gary A. Vasquez / Reuters

Betre enn legenda

For nokre veker sidan vart han den første i ligaens historie til å bli kalla opp til All Star-kampen i ligaen som både kastar og slagmann.

– Han har bevist i år at han fortente sjansen til å gjere begge delar, og at vi skal høyre på han. Eg ser ingen reell grunn til å blande meg særleg i det han held på med, rosa manager Joe Maddon i mai.

Så godt som ingen i levande live har sett noko liknande som det Ohtani gjer no. 100 år er gått sidan nokon har gjort det same som japanaren denne sesongen. Den mest legendariske baseballspelaren av dei alle, Babe Ruth.

Babe Ruth blir rekna av mange som tidenes beste baseballspelar. Ohtani er den første sida Ruth som speler begge veg samtidig, og på høgaste nivå. Foto: AP

I 1918 og 1919 gjorde Ruth begge delar. Etter 218 kampar hadde Ruth fått nok. Han orka ikkje slitasjen ved å spele begge vegar.

– Det er for tøft for armen å spele kvar einaste dag og så ta din tur som pitcher. Eg har funne ut at eg aldri var effektiv slik, sa Ruth etter 1919-sesongen.

100 år seinare gjer Ohtani sine saker betre enn det Ruth gjorde den gongen. Det Ohtani gjer denne sesongen saknar sidestykke i baseballhistoria.

– Dette har aldri vorte gjort før, seier Angels-trenar Joe Maddon.

Fekk frie taumar

Heilt sidan Ohtani kom til USA og Angels våren 2018 har fascinasjonen rundt han vore stor. Angels ønskte å verne den nye stjerna si, som allereie vart samanlikna med Babe Ruth etter det han hadde gjort i Japan for Hokkaido Nippon-Ham Fighters.

Derfor vart Ohtani behandla varsamt. Han kasta berre ein gong i veka, det vanlege er minst kvar femte dag, og fekk heile dagar fri før og etter han hadde kasta.

– Eg ønskjer å spele meir. Men det er slik det er. Eg må følgje det dei seier, sa Ohtani til Bleacher Report etter dei første vekene sine i ligaen.

Mot slutten av året rauk leddbandet i olbogen, ein vanleg skade for baseballspelarar, og han måtte operere. Sesongen etter spelte derfor Ohtani berre ein veg, som pitcher. I fjor sleit Angels-spelaren med underarmen og klarte ikkje venje seg til endringane pandemien gjorde på livet utanfor banen. Ohtani hadde sin verste sesong i karrieren og vart benka.

Shohei Ohtani har slått flest home runs i årets MLB-sesong. Foto: Robert Hanashiro / Reuters

Det var uvisst om Angels skulle halde fram med å bruke Ohtani begge vegar. I staden enda laget med å gi Ohtani frie taumar. Der tidlegare managerar hadde vore forsiktige, har Joe Maddon gjort det motsette. I vår var endeleg Ohtani heilt frisk og Maddon lét han kaste og slå i same kampar, noko Ohtani aldri hadde gjort tidlegare.

– Berre kast, slå, spel baseball. Det er slik ein type blir ein type, har Maddon oppsummert direktiva sine til Ohtani i etterkant.

Resultatet har vorte udiskutabelt. Ohtani er favoritt til å bli kåra til ligaens mest verdifulle, sjølv om Angels berre er midt på tabellen.

– Han gjorde det klart at han kom hit fordi han ønskte å både slå og pitche. Det er kva han elskar. Han elskar baseball og han elskar utfordringa. Eg meiner at ved å la han gjere begge delar, får du sjå den beste versjonen av han, det gjer du ikkje om du avgrensar han, seier Maddon til New York Times.