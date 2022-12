Amerikansk sportsjournalist død i Qatar

48-åringen skal ha kollapset på pressetribunen under kampen mellom Argentina og Nederland.

– NPR kan bekrefte dødsfallet til sportsjournalist Grant Wahl. Han døde i dag i Doha i Qatar, mens han dekket kvartfinalen mellom Argentina og Nederland, skriver NPR-journalist og kollega, Russel Lewis på Twitter.

NPR står for National Public Radio og er en ikke-kommersiell amerikansk mediebedrift.

Dødsårsaken er foreløpig ikke bekreftet, men avisen Wall Street Journal skriver at Wahl trolig døde av et hjerteinfarkt.

Stanset med regnbue-T-skjorte

Grant Wahl la ut dette bildet på Twitter etter at han skal ha blitt stanset av sikkerhetsvakter på vei inn til en VM-kamp i Qatar fordi han hadde på seg en T-skjorte med regnbuefargene.

Grant Wahl fikk mye oppmerksomhet da han tidligere i mesterskapet forsøkte å ta seg inn på stadionet med en T-skjorte med regnbuefargene. Han ble imidlertid stoppet på vei inn.

Amerikaneren ville vise støtte til LHBT-miljøet og fortalte om hendelsen på Twitter.

Homofili er forbudt i Qatar, og kan straffes med flere år i fengsel.

Viktig fotballen i USA

Grant Wahl var en av USAs mest kjente fotballjournalister. Han var med på bygge opp fotballenes popularitet i USA gjennom flere tiår. Først i magasinet Sports Illustrated, deretter i CBS Sports, skriver nyhetsbyrået AFP.

USAs herrelandslag i fotball skriver i en pressemelding at Wahl gjorde fotball til sitt livsverk, og at de er knust over at han og hans strålende forfatterskap ikke lenger vil være med oss.