Therese Johaug kjempet desperat for å slå Jessica Diggins på 10 kilometeren i Falun på fredag. Det klarte hun ikke og dermed ble det en liten sensasjonsseier til Tour de Ski-vinneren. Johaug endte 2.1 sekunder bak Diggins i mål.

– Det blir amerikanske seier på intervallstart. Johaug er slått, konstaterte Jann Post.

– Man blir nesten litt rørt av bilder som det der, sa Torgeir Bjørn da Jessica Diggins skjønte at seieren var et faktum.

Dagsformen var ikke der

Johaugs forklarer til NRK at dagsformen ikke var der den skulle, noe den må være om man vil stå øverst på pallen.

HOLDT IKKE: Det ble bare nesten for Johaug i Falun. Foto: Fredrik Sandberg/TT NYHETSBYRÅN

– Det var tett om plassene. Skal man sto øverst på pallen må alt klaffe. Jeg følte i dag var kanskje ikke en maksdag og da blir det ikke seier, sier Johaug.

– Jeg tror det bare ikke er dagsformen som er helt der den skulle være i dag. Skal man stå øverst må alt stemme. Det var tett opp til Jessica, det var bare to sekund. Jeg skal hjem og terpe teknikk og så er det skjerpings til VM.

Johaug forteller at hun er fornøyd med dagens løp, men at hun manglet det siste giret som skulle til for å klatre helt på toppen av pallen.

– Det er de små marginene som gjør om du klarer å vinne eller ikke og det hadde jeg ikke i dag, sier en Johaug som blir skjerpet og ikke forbannet av nederlaget.

– Det føles ikke ekte

Jessica Diggins forteller det var helt spesielt å gå i mål til førsteplass og at det var en laget fortjener sin del av hyllesten.

– Å ha et godt løp her er virkelig spesielt. Det føles ikke ekte, sier Diggins til NRK.

– Jeg hadde aldri forventet dette. Vi har jobbet hardt over en lang tid, sier Diggins som forteller at hun hadde gode ski og at smørerne fortjener sin del av æren.

SEIER: Diggins sto for en liten sensasjon da hun slo Johaug på distanserenn Foto: Fredrik Sandberg / AP

– Dette gjør at jeg tror det er mulig. Det jeg fokuserer på i hvert eneste løp er

Hun forteller at hun kanskje har stått for sin karrieres beste enkeltløp ved å vinne dagens renn, i en løype som passer henne som fot i hose.

– Jeg tror det. Det var en virkelig god løype. Nedoverbakkene er så morsomme. Jeg så fram til dem og jeg synes det er spennende. Det var et godt løp i en god løype, sier Diggins etter mål.

Nå har hun lyst til å utfordre Johaug også under VM.

– Tror du det vil bli en duell i Oberstdorf også?

– Jeg skal gjøre mitt best for å lage en, sier Diggins.