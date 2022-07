Ruuds åpningskamp i Gstaad utsatt til torsdag – uvær skaper trøbbel

Casper Ruud stiller som tittelforsvarer i ATP 250-turneringen i Gstaad, men onsdagens oppgjør mot tsjekkiske Jiri Lehecka må spilles torsdag på grunn av uvær.

Ruuds åpningskamp var satt opp som den tredje på grusbanen i den sveitsiske byen der nordmannen vant turneringen for ett år siden, men et kraftig uvær med regn og torden gjorde at arrangørene ikke fikk gjennomført flere kamper onsdag.

Det er ennå ikke klart når Ruud skal i aksjon, men det er varslet regn- og tordenbyger også torsdag ettermiddag som kan gi utsettelser. (NTB)