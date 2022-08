Her skjønner Iuel at rekordløpet holdt

Amalie Iuel leverte varene i semifinalen på 400 meter hekk under EM i München, og klokket inn til personlig rekord med to hundredeler.

– Det betyr veldig mye. Jeg har vært stabil gjennom sesongen, så det er gøy å se at det fortsatt går litt fremover. Det er fint å gjøre det når det virkelig gjelder, sier Iuel, som også satte personlig rekord i VM-semifinalen i Eugene.

28-åringen ble nummer tre i sitt forsøksheat, men tiden 54,68 var god nok til å sikre finaleplass.

– Det kjennes veldig bra og veldig fortjent. Det er kjekt å løpe flere ganger og løpe på det øverste nivået, roser trener Leif Olav Alnes fra tribuneplass.

Det betyr altså at Iuel løper finale fredag kveld. Det samme gjør Karsten Warholm.

– Det skulle løpes veldig fort for å komme til finale, så var gøy å få det til. Pers tar jeg med meg, og det er ekstra gøy å ta meg til finale, sier Iuel.

Iuel på tredje i sin semifinale Du trenger javascript for å se video.

Måtte vente i «hot seat»

Men i stedet for å komme seg rett ut for å restituere, måtte Iuel sitter og vente i et såkalt «hot seat» til tredje og siste forsøksheat var over. Hun innrømmer at det ikke var helt optimalt.

– Jeg er sikker på at Vebjørn Rodal har kommentert at jeg må komme meg opp og få litt sirkulasjon i beina. Det er litt vanskelig i et «hot seat», men jeg får komme meg gjennom pressesonen og ta et isbad så fort som mulig, forsikrer Iuel med et smil.

GLAD: Amalie Iuel var raskt ut av pressesonen for å lade opp til fredagens finale. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Hun tapte litt terreng over den siste hekken, men tok seg inn igjen, og over målstreken var innslaget såpass voldsomt at trener Alnes trakk på smilebåndet.

– Hun blir ivrig der, og strekker armen ut kanskje litt tidlig, sier han.

– Ja, nå gjorde det ikke så mye for utfallet, da. Det hadde nok vært enda surere hvis jeg akkurat ikke hadde kvalifisert meg. Men det ble litt knuffing over de to siste hekkene, forklarer Iuel.

Og hun er klar på hva som kan forbedres.

– Jeg tenker det er viktig å ha noe å kjøre på med på oppløpet. Det er der man kanskje har mest å hente. Jeg åpner mer enn fort nok. Det er på de siste to hekkene det stopper litt opp. Det blir viktig å få med seg farten over de to hekkene, sier Iuel.

Kloster ute

Kloster har hatt en sterk sesong, og satt norsk rekord i juli på 53,91. Hun valgte å stå over VM for å satse alt på EM, men i det første semifinaleheatet skuffet 32-åringen. Tiden ble bare 55.63, og det holdt ikke til finale.

– Det er ikke det jeg er her for. Jeg følte at det ikke kom til å holde. Jeg tror jeg åpner litt for hardt, sier Kloster til NRK etter løpet.

– Det er ikke noe gøy, akkurat. Det er det ikke, fortsetter hun.

Kloster på tredje i sitt semifinaleheat Du trenger javascript for å se video.

Elisabeth Slettum klarte heller ikke å ta seg videre fra semifinalen. I det tredje forsøksheatet ble hun nummer seks med 56,61. 35-åringen stilte så på 200 meter en drøy time senere, men endte sist i sitt forsøksheat.

Slettum stiller etter planen også på 4x400 meter stafett senere i mesterskapet, sammen med Iuel og Kloster.