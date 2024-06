Amalie Iuel klinket til med ny personlig rekord under semifinalen i EM i München for to år siden. Den norske friidrettsstjernen presterer ofte når det gjelder, men denne gangen kom supertiden midt i en tøff periode for henne.

For mens Iuel strålte som en sol etter å ha sikret finaleplass i EM, bar hun samtidig på en vond hemmelighet.

To dager tidligere hadde hun fått en uventet beskjed: Samboeren Aksel Lund Svindal hadde fått testikkelkreft.

– Det var en veldig rar tid, forteller Iuel til NRK i dag.

REKORDLØP: Her stuper Iuel inn til karrierens hittil raskeste løp på 400 meter hekk. Foto: NTB

– Ikke noe hyggelig

Da hun reiste til München var alt fint med kjæresten. I løpet av den knappe uken hun var borte, ble Svindal diagnostisert med kreft og behandlingen for sykdommen satt i gang.

– Det var ekstremt spesielt, men jeg tenkte at jeg måtte prøve å fokusere på det jeg skulle. Det var å løpe. Han var i kjempegode hender hjemme med det beste helsevesenet som finnes i hele verden, forteller Iuel.

Hun forsøkte å betrygge seg med at testikkelkreft vanligvis innebærer lav risiko, spesielt hvis man starter behandlingen raskt. Men kreft er skremmende uansett, og hjemme i Norge hadde Svindal fått en potensielt livsendrende beskjed.

– Jeg visste på en måte at det er lav risiko. Men det er vanskelig å stenge det helt ute, man klarer ikke det. Det lå litt på netthinnen under oppvarmingen. Det var tøft. Det er ikke noe hyggelig, sier hekkeløperen.

Varm gest fra Alnes

Iuel er i samme treningsgruppe som Karsten Warholm og Elisabeth Slettum, under Leif Olav Alnes' ledelse.

De var også de eneste i den norske troppen som fikk vite om Svindals sykdom.

– Det var selvfølgelig en veldig krevende situasjon, forteller Alnes.

TRENER OG ELEV: Alnes har trent Iuel siden 2017 og fulgt hekkeløperens utvikling og liv tett. Foto: NTB

Både kvinnenes og herrenes semifinaler på 400 meter hekk ble løpt samme kveld i München. For første og eneste gang overlot Alnes stjerneløper Warholm til seg selv.

– Det er det eneste løpet til Karsten jeg ikke har sett. Jeg valgte å være ute på oppvarmingsstadion sammen med jentene. Jeg følte det var en «no-brainer».

Han fulgte Iuel og Slettum til stadion, hvor altså førstnevnte klinket til med karrierens beste løp.

– Hvor sterkt mentalt må man være for å klare det Amalie klarte?

– Alle emosjoner kan du bruke til noe. Glede, sorg, savn – alt kan være bensin på det bålet til å prestere. Det var veldig imponerende, hun er veldig flink til det, roser Alnes.

Litt over én måned etter EM-semifinalen delte Svindal selv kreftbeskjeden på Instagram:

Lagvenninnen beundrer også Iuel for hvordan hun håndterte situasjonen.

– Vi prøvde jo å være der for henne så godt vi kunne. Hun klarte å holde det fokuset. Hun visste hva hun skulle gjøre, prøvde å holde det andre litt ute akkurat når det gjaldt. Det klarte hun veldig bra. Det var veldig fint å se, sier Slettum.

EM I MÜNCHEN: Slettum gratulerer Iuel etter at hun satt personlig rekord på langhekken. Foto: NTB

– Skal kjempe med nebb og klør

Iuel satte stor pris på støtten fra treningsgruppen. Hun forsøkte også å gi tilbake, og etter at Warholm løp inn til EM-gull, var hun den første bort for å gratulere.

– Jeg visste at de også var i et mesterskap og skulle prestere på et høyt nivå. Jeg kunne ikke la det gå ut over dem på et vis, sier Iuel.

Inngangen til årets EM i Roma er helt annerledes. Svindal ble frisk, og sammen har de fått sønnen Storm.

– Jeg vil si at stressnivået mitt er ganske mye lavere denne gangen, smiler hun.

Graviditet med påfølgende keisersnitt er heller ingen vanlig mesterskapsoppladning, men Iuel er i Italia for å gi alt.

– Jeg har ikke hatt den beste oppladningen, men jeg skal kjempe med nebb og klør med det jeg har av krefter. Vi får se hva det holder til.