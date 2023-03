– Jeg har aldri gått over grensen. Merkelig nok, sier Alvar Myhlback til NRK.

I jakten på å bli den neste store møter Myhlback skepsis.

Men han møter også beundring.

Det 16-åringen gjør for å nå verdenstoppen vekker oppsikt - også i Norge.

– Jeg har alltid gått egne veier, sier svenske Myhlback da han møter NRK i Falun.

Alvar Myhlback og faren Petter. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

I Sverige vokser forventningene til om 16-åringen kan bli fremtidens skikonge.

Samtidig merker supertalentet at satsingen hans er blitt diskusjonstema. For metodene til unggutten befinner seg ikke i noen lærebok om trening for 16-åringer.

– Jeg har lagt ned sykt mye arbeid, sier Myhlback.

En av tidenes beste har aldri sett noe lignende før.

Advarer

– Han er klar for å gå verdenscup.

Den tidligere skikongen Petter Northug er krystallklar.

Selv slo trønderen verdens beste løpere som sisteårs junior i 2006.

Men det Myhlback driver med i så ung alder er mer ekstremt. Northug har sett hva som bor i den svenske unggutten i feltet i år. Det er mest ryggen han har sett ute i løypene.

Under Vasaloppet så man igjen råskapen som bor i 16-åringen, da han hentet et rykk litt over en mil før målgang, av det ni mil lange rennet:

Northug hever imidlertid en advarende pekefinger.

– Det er alltid en fare når man trener så mye som han gjør i ung alder, sier Northug.

Han ser faren for å gå på smeller.

Petter Northug etter målgang i Vasaloppet. Han ble nummer 48. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

– Man må være på vakt når man er så ung. Man er ennå ikke fullt utviklet. Da skal man være litt forsiktig og lytte til kroppens signaler. Det er ikke sikkert det flyter like bra om to år, som det gjør nå, sier Northug og legger til:

– Han må være våken og ha folk som passer på.

Allerede som 13-åring viste Myhlback noen av de råeste skiløperne, hvor hard han var.

Fem timer

– Han hang på i fem timer og jeg gikk ganske fort, sier Anders Aukland.

For snart fire år siden fikk Myhlback være med Aukland på langtur på rulleski.

Foto: Nils Christian Mangelrød

I timevis hang den daværende 13-åringen i rygg på langløpsmesteren i staking.

– Jeg var jo ekstremt imponert av gutten. Så har vi sett hva han har fått til i skirenn siden, sier Aukland.

Han påpeker at opplegget til Myhlback er helt på siden av den vanlige «norske skolen» for unge skiløpere. Samtidig mener han at de offisielle treningsrådene er veldig trygge og liker at noen utfordrer læreboken.

Foto: Privat

Som førsteårs juniorløper lever den svenske unggutten allerede som en profesjonell skiløper. Om han får bestått på skolen til våren vet han ikke.

Selv forteller Myhlback at han nå trener ganske likt som de beste konkurrentene i Ski Classics. For toppene er det vanlig med 800–1000 timer trening i året.

– Det er mange som har trent hardt i ung alder og ikke klart det. Man må bare tro på det, for samtidig har jeg gjort det jeg gjør nå i 4–5 år, sier Myhlback.

- Tåler veldig mye

Normalt sett vil Aukland at unge løpere går gradene. Men han ser at Myhlback er ekstrem og annerledes.

– Det er svært få som hadde klart det. Jeg har ikke sett noen, sier Aukland.

Selv ble 50-åringen kjent for sin rå trening.

Aukland er selv kjent for sin tøffe trening, som revolusjonerte sporten. Foto: Helene Mariussen

Nå, allerede som 16-åring, hevder Myhlback seg i toppen blant garvede langløpere i Ski Classics.

Tygg litt på det. Han er 16 år. Det betyr første året på videregående skole.

I Vasaloppet strakk han armene i været som nummer åtte etter ni mil. Da var han 16 sekunder bak vinneren, lagkameraten Emil Persson (27).

Myhlback var da langt foran både Aukland og Northug.

– Mange rister kanskje på hodet over det valget, men jeg syns det er kjempespennende at han tør og lykkes så bra. Han blir uten tvil veldig tøff i hodet og kroppen, sier Aukland.

– Han tåler tydeligvis veldig mye.

Satser med proffer

– Jeg tror det er en veldig interessant og spennende vei som Alvar velger, sier faren Petter Myhlback.

Han er nå smøresjef for det svenske landslaget. Den tidligere skiløperen har ingen betenkeligheter med opplegget til sønnen, så lenge det er god nok balanse mellom hvile, næring og trening.

Selv er Alvar Myhlback blant annet inspirert av treningen til løperstjernen Jakob Ingebrigtsen (22). Også Ingebrigtsen satset målrettet mot verdenstoppen fra han var 12 år. Da han var 17 år tok han to EM-gull.

Det svenske supertalentet har hatt en sterk tilknytning til Norge gjennom skolegang i Trysil. Han var også en del av Team Bygdø i Oslo for noen år siden.

Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Men nå trener han og reiser sammen med noen av de beste langløperne i verden, i privatlaget Lager 157 Ski Team.

– Jeg har vanskelig med å se at det bare kommer til å si stopp, men samtidig som man pusher grensene må man også være smart. Jeg kan ikke gå rundt å vente på at det skal skje heller, sier Myhlback.

Metodene hans gjør imidlertid erfarne skiledere betenkte.

– Skremmer

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus advarer mot utviklingen. Han ser tøffere trening i ung alder og tidlig spesialisering i barneidretten.

– Myhlback kan bli verdens beste. Jeg påstår ikke at han ikke blir det. Men jeg anbefaler ikke dette og tenker at det skremmer flere bort fra idretten enn det inviterer inn, sier Løfshus.

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han var leder i Skiforbundet i 13 år frem til 2019. Nå følger han barneidretten gjennom egne barn. Han har lagt merke til det svenske supertalentet. Han er imponert, men han blir også betenkt.

– Det er veldig få unge løpere som kjører et rent senioropplegg som lykkes. Det er min erfaring. Men det er ingen regel uten unntak. Plutselig er han den som kan lykkes, sier Løfshus.

Selv er han bekymret for at slike rå opplegg skal føre til at terskelen blir for høy til å drive idrett for mange. Hans inntrykk er at det trenes veldig mye sent i junioralderen i Norge.

Samtidig tror Petter Northug at få kommer til å forsøke å kopiere 16-åringen fremover.

– Jeg tror dette er et «one in a million-eksempel» på en 16-åring, som priorterer annerledes. sier Northug.

Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

En annen skole

Den råeste treningen blant yngre løpere går på tvers av rådene til Skiforbundet.

På det velkjente skigymnaset i Meråker, der Northug gikk, forsøker de å dempe treningsmengdene.

– Dette er ikke noe vi har tro på, på sikt. Vi mener det er smart å gå trappetrinn og kjøre allsidig i ungdomsalder, sier Frode Estil.

Den tidligere OL- og VM-vinneren er nå idrettsfaglig leder ved skolen i Trøndelag.

Han mener det også blir lettere å ta ut sitt maksimale toppnivå, dersom man trener mer normal juniortrening.

Frode Estil, tidligere verdensmester på femmil, slo selv gjennom i godt voksen alder. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi vil at yngre løpere skynder seg langsomt, sier Estil.

Samtidig ser han hvor fort Myhlback går allerede.

– Det finnes unntak fra den regelen, sier Estil.

Sa nei

Selv har Myhlback allerede følt seg vraket i Sverige denne vinteren. I høst åpnet den svenske landslagssjefen Anders Byström opp for at Myhlback kunne bli tidenes yngste løper i verdenscupen.

Myhlback fulgte opp med å bli nummer tre i den svenske sesongåpningen.

Så kom kontrabeskjeden.

– Jeg var på veldig god vei til å ta meg inn i verdenscupen og når man da får høre at man ikke får gå noen ting før junior-VM, så føles det håpløst, sier Myhlback.

Da tok han et hittil uhørt valg.

16-åringen takket nei til å satse på junior-VM.

– Jeg har pratet mye med han om dette. Jeg sa til Alvar at han måtte følge sitt hjerte og gjøre det han tror på. Han valgte å ikke gå uttaksrennene. Går man ikke de rennene blir det vanskelig å bli tatt ut, sier Sveriges juniorlandslagstrener Andreas Domeij.

- Ekstremt begavet

16-åringen vet at folk syns hans valg er merkelig.

– Men jeg bruker det bare som en drivkraft, for å bevise senere at jeg hadde rett, sier han.

For det å nå toppen i VM og OL er ambisjonen i fremtiden.

Han ser at veien hans dit skaper diskusjon.

– Jeg tenker samtidig at dersom jeg skal komme dit jeg vil, så må jeg gjøre jobben med å legge ned et grunnlag og gjøre noe ingen andre har gjort før meg, for å bli bedre enn alle andre, sier Myhlback.

Juniorlandslagstrener Domeij har ikke innsikt i treningen til 16-åringen. Hans inntrykk er at Myhlback ikke trener med «hodet under armen».

– Jeg har ikke sett noen annen 16-åring være på dette nivået før. Han er ekstremt begavet, sier Domeij.

Lørdag morgen går Alvar Myhlback Birkebeinerrennet.