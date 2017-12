Dembélé endelig tilbake i trening

Barcelonas milliardkjøp Ousmane Dembélé trente onsdag med laget for første gang siden skaden han pådro seg for nesten tre måneder siden. 20-åringen ble hentet for 105 millioner euro for å erstatte Neymar og ble Barcelonas dyreste spiller noensinne.