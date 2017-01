Alpinsjefen om suksessen til Henrik: – Vi trener mest av alle

NRK møter en fornøyd landslagssjef like etter Henrik Kristoffersens triumf i Schladming tirsdag kveld, der nordmannen tok sin 14. verdenscupseier foran Marcel Hirscher.

Landslagssjef i alpint Christian Mitter. Foto: Geir Olsen, Olsen, Geir / NTB scanpix

– Akkurat nå er han best i slalåm i verden, så det er bare å nyte det, sier han.

Kristoffersen har sammen med resten av alpinlandslaget opplevd en fantastisk fremgang de siste årene.

Hans første 1. plass i verdenscupen kom nettopp i Schladming i 2014, og siden har han vist en imponerende stabilitet.

– Det er mye trening, sier Mitter om grunnen, og mener skimengde, det at han er fysisk godt trent og har mentalt bra styrke er årsaken til suksessen.

– Han takler nesten alt som kommer, det så vi i 2. omgang med så mye rett ned og så høy hastighet. Det var ikke lett for ham, sier han.

FEIRING: Kristoffersen sammen med Marcel Hirscher. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / Reuters

– Hver dag er en mulighet

Den norske landslagssjefen mener det norske laget trener mer enn sine konkurrerende lag.

– Ja, det tror jeg. Vi trener det som er maksimum mulig. Jeg kan ikke tenke meg at det er noen andre lag som trener mer, sier han.

– Alpint er en teknisk krevende idrett, og spesielt mellom Kitzbühel og Schladming prøver vi å holde det i gang og ikke senke skuldrene for tidlig. Det er derfor vi gjør det. Hver dag er en mulighet til å bli bedre og å finne en raskere sving, sier han.

– Det ble litt for mye følelser

Henrik Kristoffersen forteller at han trente mye også før han kom på landslaget.

– Jeg trente to økter med barmark i sommerferien da jeg var 10 år gammel. Det nytter ikke å starte med det når du er 18 år gammel. Da er det for sent, sier 22-åringen.

Tirsdag viste han at han fremdeles setter pris på verdenscupseier med et ellevilt utbrudd i målområdet.

– Det ble litt for mye følelser. Det er ikke så mange utøvere som greier å styre alt det de sier når de passerer mållinja, sier en litt flau Henrik Kristoffersen.

– Å holde energinivået oppe, det er noe man lærer seg. Det er ikke vanskelig å opprettholde den sulten i det hele tatt.

– Da hadde jeg ikke feiret på den måten, smiler han.