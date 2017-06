Alpinlegender om Kristoffersen-konflikten: – Skaper en uro i laget

– Jeg synes saken er veldig synd for både ham og for de andre på laget, fordi det skaper en uro i forhold til treningsarbeidet og ha slike ting gående, sier Tom Stiansen til NRK.

URO: Europsport-kommentator Tom Stiansen mener Kristoffersen-saken skaper en uro innad i laget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stiansen ble selv verdensmester i slalåm i italienske Sestriere i 1997. Og skal kommentere alpint for rettighetshaver TV Norge under neste års OL.

Henrik Kristoffersen er utestengt fra alle landslagssamlinger og nektes å trene med resten av landslaget.

Årsaken er at 22-åringen så langt nekter å signere utøverkontrakten som binder ham til landslaget.

Dette bunner ikke direkte i den mye omtalte sponsorkonflikten Kristoffersen har vært involvert i. I stedet skal det handle om disiplinære grunner.

– Vi er nå i en prosess med løperkontrakten til Henrik og frem til vi er enige om den, trener han for seg selv, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

– Burde bidratt

Den gamle alpinhelten Finn Christian Jagge sier han ikke kjenner den siste utviklingen i Kristoffersen-saken godt nok, og ønsker derfor ikke å uttale seg detaljert om onsdagens NRK-nyhet.

– Jeg kjenner ikke grunnen til at han ikke har skrevet under, men han vil vel være for seg selv da, og mener det er best akkurat nå, sier 51-åringen.

– Hva syns du om støyen som har preget Alpin-Norge den siste tiden?

– Jeg syns det høres litt rart ut at han stiller seg slik på utsiden når han tydelig har sett hvor mye laget betyr for alles fremgang. Han som er så god burde bidratt med sin kompetanse og deltatt i fellesskapet. Han kan også nyte godt av laget, men han ser kanskje ikke det nok til at han tenker på den måten enda, sier Jagge.

Tom Stiansen er ikke overrasket over at Kristoffersen nå foreløpig er utestengt.

– Jeg er ikke overrasket over at han ikke skriver under kontrakten når han i tillegg har en annen konflikt gående med skiforbundet. Han er tydelig uenig med skiforbundet i mye. Men jeg kjenner ikke alle detaljer i denne saken, understreker Stiansen til NRK.

VM-GULL: Tom Stiansen etter VM-gullet i slalåm i Sestriere. Finn Christian Jagge gratulerer. Foto: Calle Törnström / NTB scanpix

Skal være uønsket på laget

NRK vet at alpinlandslaget mener Kristoffersen har brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger, og at han skal ha fått flere advarsler siden november i fjor.

På et møte på Gardermoen 22. mai skal minst ti av landets nitten idrettskretser, ifølge kilder NRK har snakket med, ha blitt informert om at landslagsløpere ikke ønsker å ha Henrik Kristoffersen på laget.

Stiansen var en del av det norske verdenscuplaget på 90 - og 2000-tallet, og forteller om et godt samhold blant de mange stjernene på laget.

– Lagmoralen den gangen var veldig sterk. Det har jeg inntrykk av at det også er nå med Jansrud, Lund Svindal, Aamodt Kilde og Leif Kristian Haugen i spissen. Det er en kultur som har blitt utviklet videre, og blitt enda sterkere.

– Men så har vi litt rusk i maskineriet som har sitt utspring i denne Kristoffersen-saken, uten at jeg kjenner til grunnene for det, fortsetter Stiansen.

– Han er rå

– Hva tror du dette betyr for Kristoffersens sportslige opplegg?

– Det må han svare på selv. Det er han som vet hva han trenger, og hva som er viktig for ham.

– Han er jo helt rå som idrettsmann. Og han vet hva som skal til. Han vet jo at han må trene og ha litt arbeidsro han også, så jeg regner med at dette løser seg, sier Tom Stiansen.

Henrik Kristoffersen sier til NRK at han ikke vil kommentere saken, men sender likevel følgende SMS med teksten:

– Strålende blid og trener som aldri før, skriver han og avslutter meldingen med en knyttneve-emoji.

MESTER: Finn-Christian Jagge vant OL-gull i slalåm i 1992, foran italienske Alberto Tomba (t.v) og Michael Tritscher fra Østerrike. Foto: Arne Dedert / Ap

– Virker litt rart

Finn Christian Jagge kaller Kristoffersen-bråket «dårlig reklame» for norsk alpint. Han mener samholdet i gruppen kanskje ikke er like bra som mange har trodd det har vært, og tviler på om noe liknende kunne skjedd da han selv var aktiv.

– Kjetil André (Aamodt) hadde sitt eget lag en periode, men han kom tilbake og hadde også en annen type kontrakt. Det kan ikke sammenliknes helt. Jeg syns det er litt spesielt at Henrik gjør det på denne måten. Det virker litt rart, men han kan ha grunner jeg ikke kjenner til, sier Jagge.

NRK har snakket med Henrik Kristoffersens far, Lars Kristoffersen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Verken skipresident Erik Røste eller generalsekretær i skiforbundet Stein Opsal vil kommentere saken, informerer kommunikasjonssjef Espen Graff til NRK.