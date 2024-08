– Han er jo en gammel mann, men det er helt rått at han er så sprek, utbryter Kjetil André Aamodt, da han får høre om sitt store forbilde Ingemar Stenmarks siste «bragd».

For etter å ha trent stavsprang i rundt ett år svingte Ingemar Stenmark (68) seg over tre meter i veteran-VM i Friidrett mandag. Det sikret tidenes mestvinnende mannlige alpinist en niendeplass i klassen over 65 år.

– Han er rett og slett et unikum, og det er derfor han etter min mening er tidenes mannlige alpinist. Så det er ikke veldig overraskende, sier Aamodt.

IMPONERT: Alpinlegenden Kjetil André Aamodt tar frem superlativene etter Stenmarks VM-bragd. Foto: Javad Parsa / NTB

Og det er ikke bare vår egen alpinlegende som bøyer seg i støvet. For mandag tok det av på stadion i Göteborg, da Stenmark fikk sving på sakene.

– Hoppingen er ikke bra, men jeg har utviklingspotensial, sier Stenmark selv til SVT etter konkurransen.

– Jækla sprek

Svensken, med den oppsiktsvekkende gode fysikken, har aldri vært kjent for å overdrive på egne vegne, selv om han har grunn til å skryte av seg selv både i fortid og nåtid.

For tror du det er lett å svinge seg over tre meter i stav, så tro om igjen. Atle Guttormsen er stavtrener for sønnene Simen og Sondre – som begge deltok i OL i Paris.

Treneren kan skrive under på at dette definitivt er krevende.

– Det viser at han er jækla sprek og at han har lært seg noe, som er teknisk vanskelig. For han hopper det som ligner på stav, sier Guttormsen om den 68 år gamle svensken.

OVER GRENSE: Stenmark svingte seg over tre meter i veteran-VM mandag. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

Stenmark terroriserte konkurrentene og gjorde nærmest rent bord i alpint i en årrekke på 70- og 80-tallet. Men det er fortsatt nivå på svensken, selv om han nå skal over lista og ikke rundt portene, som i gamle dager.

For Guttormsen påpeker at det å hoppe over tre meter bare blir verre år for år, når man blir eldre.

– Jeg så de første hoppene han gjorde, og han tok det overraskende greit. Skal du hoppe over tre meter når du er 68 år skal du være mer enn sprek, sier Guttormsen.

STAVFAMILIE: Atle Guttormsen sammen med sine to sønner Sondre og Simen, under OL i Paris. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil se flere som Stenmark

Treneren påpeker at tre meter er 65 centimeter bak vinneren av konkurransen og at det derfor ikke er et «sinnssykt» resultat, men at det er sprekt.

– Han har litt å gå på. Men jeg syns det er bra og morsomt. Jeg skulle ønske flere toppidrettsutøvere kunne ta seg selv litt mindre høytidelig og gjøre slikt, og vise hva som går an i høy alder, sier Guttormsen.

Og det er tydelig at Stenmarks «comeback» på idrettsarenaen var et trekkplaster i Göteborg mandag. For hovedtribunen var full da Stenmark sikret 9.-plassen og tre meter.

Han forteller at han begynte med stav for å teste det ut.

– Ettersom VM skulle gå i Sverige tenkte jeg at jeg stiller opp, men ellers har jeg ingen ambisjoner om å konkurrere, sier Stenmark og fortsetter:

– Jeg hopper stav mest for treningen skyld. En del spiller padel. Jeg hopper stav, sier Stenmark.

TREKKPLASTER: Ingemar Stenmark innfridde forventningene da han sikret seg sesongbesteresultat i VM for veteraner i Göteborg. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

– Imponerende

Prestasjonen får vår egen alpinlegende Aamodt til å ta frem store superlativer. Han påpeker at Stenmark er veldig allsidig, har løpt veldig fort og er både spenstig og hurtig.

– Det er imponerende at han holder det gående. Om man stopper i den alderen så råtner kroppen, så dette er til motivasjon, sier Aamodt.

Selv humrer Aamodt på spørsmålet om stavsprang er noe for ham og avviser det på det sterkeste.

Men den tidligere OL-vinneren tror likevel at det går an å ta med seg noe fra alpint til friidrett og stavsprang.

– Ja, man trener veldig allsidig som alpinist. Det krever likevel hardt arbeid og du må ha noen syke gener. Det måtte kanskje blitt kulestøt om jeg skulle prøvd meg, men jeg tror ikke det er friidrett jeg kunne nådd langt i, sier Aamodt.