Matchuret på Wembley viste 88 minutter da Chelsea vant ballen høyt etter en risikabel Hugo Lloris-igangsetting. Marcos Alonso kom i stor fart ned venstresiden, fikk ballen av Pedro, og feide den under Tottenham-målvakten.

26-åringen ble den store helten da Chelsea reiste seg etter den sjokkerende seriestarten med hjemmetap for Burnley. Midtveis i første omgang sendte han også gjestene i ledelsen med et vakkert frispark fra rundt 20 meter.

Tottenham tapte ikke en eneste kamp på White Hart Lane forrige sesong, og slapp inn kun ni mål på eget gress, men allerede i sesongens første kamp på den midlertidige hjemmebanen Wembley kom nederlaget.

Ballvinner Luiz

– Det føles godt. Vi spilte mot et fantastisk lag og fantastiske spillere, men vi fortjente å vinne. Det er viktig å slå tilbake etter et tap. Vi spilte en smart kamp, sier David Luiz i et intervju vist på TV 2s Premier League-kanal.

Det var brasilianeren vant ballen høyt i banen i forkant av Alonsos sene 2-1-scoring.

– David vant så mange baller i dag. Det føltes utrolig å score vinnermålet foran våre supportere, sier Alonso, som svarte følgende på spørsmål om han hadde scoret noen vakrere mål enn frisparkperlen før pause:

– Jeg tror ikke det. Heller ikke på trening. Det var en fin en i dag. Det har vært mye snakk denne uken, og jeg tror vi fikk vist at vi står sammen. Vi har jobbet så hardt denne uken.

Batshuayi-selvmål

Tottenham kunne sette ny klubbrekord med 15 strake hjemmeseirer, og trodde hvert fall de hadde berget uavgjort da Michy Batshuayi på klønete vis nikket et Christian Eriksen-frispark i eget nett etter kun tre minutter på banen.