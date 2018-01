Alnes årets trener

Warhom-trener Leif Olav Alnes får prisen som årets trener på Idrettsgallaen.

– Jeg tror i denne sammenheng er det fort at en god trener er en som blir tatt bilde av sammen med en god aktiv. I den sammenheng vil jeg gjerne takke foreldrene til Karsten Warhom for at de fattet interesse for hverandre. Så vil jeg også takke Karsten Warhom. Han har gitt meg et fantastisk daglig liv. Vi har ganske dårlig humor, men deler samme type humor. Og idrettsgleden må aldri gå tapt i vinflasker eller reiseregninger, sier Alnes.