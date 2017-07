Alle snakker om Jakob (16): – Å? Hvorfor gjør de det?

Det var mange store navn i startfeltene under søndagens Diamond League-stevne i London.

Men det var en som ikke var der det ble snakket om på bakrommet.

I løpet av de siste ukene har de aller fleste i den internasjonale friidrettsfamilien fått opp øynene for en ny Ingebrigtsen. Da det tikket inn beskjed fra Belgia om at Jakob i en alder av 16 år hadde debutert på 3000 meter hinder, og smadret VM-kravet for seniorer, tok det helt av.

GØY Å VÆRE NORSK: Det er lenge siden NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har fått så mange spørsmål om en norsk utøver som Jakob Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Alle snakker nå om Jakob Ingebrigtsen, forteller NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Managere, sponsorer og ikke minst arrangørene. Det han har prestert har vakt oppsikt i alle de tre leddene, og det er artig at Jakob får den posisjonen. Det vil hjelpe ham mye framover hvis utviklingen fortsetter, sier den olympiske mesteren på 800 meter fra 1996.

En varslet «katastrofe»

Slik reagerer trenerpappa Jakob Ingebrigtsen på Rodals rapport:

– Å? Ok. Det vet jo ikke vi noe om. Hvorfor gjør de det?

FÅR GÅ I FRED: Gjert Ingebrigtsen hevder han og sønnen Jakob merker lite til oppstyret. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– At en16-åring klarer VM-kravet for senior skjer vel ikke hver dag i friidretten?

– Nei, men vi har varslet denne katastrofen i lang, lang tid. Vi er sånn sett ikke overrasket. Vi er jo rundt han hele tida, sier Gjert Ingebrigtsen.

Derfor ser han heller ingen grunn til å skjerme sønnen.

– Dette merker vi ikke i det hele tatt. Jakob er jo ikke en del av internasjonal friidrett, sånn sett. Vi er på tur aleine og vaser, hevder han.

Ingebrigtsen-brødrenes manager Daniel Wessfeldt kjenner seg likevel godt igjen i Rodals beskrivelse.

– Sensasjonelt

Han har merket en stor endring, og særlig etter det nevnte hinderløpet.

– Da vi fikk vi høre i London at han hadde gjort 8.26 på 3000 hinder, var snakket ordentlig i gang i de fleste kretser. Det er sensasjonelt, spesielt med tanke på at han ikke hadde så god teknikk, sier den erfarne agenten.

BISLETT-SJEF: Steinar Hoen satte opp et eget U20-løp midt i Diamond League-programmet for å få vist fram Jakob Ingebrigtsen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Prestasjonene åpner dører til deltakelse i store stevner og de store utstyrsprodusentenes pengebinger. Wessfeldt forbereder seg på å gå i samtaler med skoleverandøren Nike i nær framtid med tanke på forbedret avtale.

– Jeg traff mange av de høyeste sjefene der i London. De har all interesse av å sikre seg Jakob for lang tid framover, forteller Wessfeldt.

Foreløpig er ikke Jakob Ingebrigtsen sportslig kvalifisert for elitenivået Diamond League. Bislett-general Steinar Hoen tror likevel invitasjonene vil komme.

– Her snakker vi om et unikum som kanskje er det største vi har hatt i Norge siden Sonja Henie. Hun var i OL som 15-åring. Jeg tror ikke folk helt forstår, sier Hoen.