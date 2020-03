All italiensk idrett avlyst frem til 3. april

Italia er et av landene som har blitt truffet hardest av viruset med over 7000 smittede og mer enn 450 dødsfall. Den nordlige regionen Lombardia, med omtrent 16 millioner mennesker, er allerede satt i karantene for å hindre at viruset skal spre seg videre.

Den italienske idrettsministeren, Vincenzo Spadafora, har tidligere anklaget den italienske toppdivisjonen i fotball for å være uansvarlig ved og ikke avlyse kampene. Kamper i den italienske serien har fra før gått uten tilskuere, men nå går Italia hardere til verks med å avlyse all idrett.

Noen unntak

Den italienske olympiske komitéen sier i en pressemelding at kanselleringen ikke gjelder internasjonale arrangementer for klubb- eller landslag fordi forbundet ikke har myndighet over de arrangementene.

De italienske fotballklubbene Juventus, Atalanta, Napoli, Inter og Roma vil dermed fortsatt spille sine kamper i mesterligaen og Europaligaen på italiensk jord.

Tiltak verden over

Koronaviruset har fått konsekvenser for en rekke idrettsarrangement verden over. Norge har også blitt påvirket av viruset, hvor blant annet NM-sluttspillet i ishockey har blitt utsatt inntil videre.

Så langt er 192 personer smittet med viruset i Norge.

Fransk toppfotball skal også spilles uten publikum på tribunene den neste måneden som følge av frykt for koronaviruset, det gjelder blant annet PSGs mesterligakamp mot Erling Haaland sitt Dortmund førstkommende onsdag.

Landet for øvrig har også forbudt forsamlinger på flere enn 1000 personer.

Koronaviruset har i tillegg gjort at alle sveitsiske fotballkamper i eliteserien og 2.-divisjon fram til 23. mars utsettes. I Tyskland stenges fotballarenaene kommende helg.