Alfie Haaland ble ført bort av sikkerhetsvakter: – Var ikke fornøyde

I kveld trekkes Norges EM-gruppe

Norge styrer unna alle stornasjonene i gruppespillet i håndball-EM for menn neste år. Trekningen skjer i kveld.

Det er allerede klart at Norge spiller sine første tre kamper i Berlin. I en eventuell hovedrunde (i Hamburg) blir situasjonen langt skarpere for det norske laget. Da venter etter all sannsynlighet Danmark (fersk EM- og VM-vinner) og Sverige sammen med to andre lag.

Det er ventet at åpningskampen (med Tyskland) i Düsseldorf vil dra over 50.000 tilskuere. Det vil i så fall være verdensrekord for en håndballkamp.

Norge er toppseedet sammen med Sverige, Danmark, Frankrike, Spania og Island. I tillegg er det klart at de norske gutta heller ikke kan trekkes mot vert Tyskland og Kroatia. Det gjør at motstanderne kommer fra godt nede på verdensrangeringen. (NTB)