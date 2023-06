Rafael Nadal jubla først for eit viktig poeng, men eit sjokkert gisp frå publikum vende merksemda hans raskt til den andre sida av bana.

Nadals blikk fortalde alt. Og når publikum fall til ro, var det Alexander Zverevs høge, smertefulle rop som fylte Court Philippe-Chatrier.

– Det var heilt forferdeleg, seier Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Zverev vrei seg på bakken medan han heldt seg til ankelen. Hjelpemannskapa fekk stabla han på beina, før han vart ført ut av arenaen i ein rullestol.

Semifinalen av French Open i fjor, der Zverev forresten storspelte, var det siste verda såg av tyskaren på lang tid.

– Han hadde løyst koden mot Nadal og var i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene. Men så vart det eit frykteleg antiklimaks, seier Sundbø.

– Eg brekte alt som var mogleg i ankelen. Det var ein tøff periode, fortel Zverev sjølv.

Frykta ny skade

Derfor er det oppsiktsvekkjande at han, berre eitt år seinare, er i ein ny semifinale i same turnering. Denne gongen med Casper Ruud som motstandar.

Skaden sette Zverev ut av spel i om lag sju månader, mange av dei svært smertefulle.

NORSK HÅP: Berre Zverev står imellom Casper Ruud og ein ny finale. Foto: AFP

– Det tok lengre tid enn eg hadde trudd å bli smertefri. Heilt fram til Indian Wells i mars kjende eg på smerter, seier 26-åringen.

Store delar av det førre året har han ikkje fått trena som normalt. Det har også teke tid å få nok sjølvtillit til å gi alt på bana. Frykta for ein ny marerittskade har ulma i bakhovudet.

Under smertehyla i semifinalen i fjor fekk Zverev publikums sympati. Det var derimot ikkje sjølvsagt.

Sterke skuldingar frå ekskjærast

For stjernespelaren er ein kontroversiell figur i mange sine auge. I 2020 skulda hans tidlegare kjærast, Olga Sharypova, han for å ha vore valdeleg ved ei rekkje høve.

Zverev var mellom anna skulda for å ha kvelt henne med ei pute og slått hovudet hennar i veggen på eit hotellrom i New York. Spelaren vart aldri dømd i retten, og heller ikkje ATPs etterforsking fann fellande bevis.

OMSTRIDD: Zverev er klar for semifinale i French Open. Men ikkje alle er tilhengjar av den kontroversielle tyskaren. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

– Han fekk heile tennisverda mot seg. Det har gjort at han er ein kontroversiell fyr, men alle einest om at tennistalentet er heilt enormt, seier Krogh Sundbø og legg til:

– Då skaden oppstod, fokuserte ein meir på den menneskelege lagnaden i den augneblinken. Ein unner ingen ein slik skade.

Holder Ruud som favoritt

No er skaden historie og det er semifinale mot Ruud som er i fokus. Han er mannen som kan stoppe snarøyagutten sin draum om ein ny finale i den største grusturneringa i verda.

– Det er fint å sjå «Sascha» tilbake i semifinalen. Eg hugsar at eg sat i garderoben under kampen hans mot Rafa og tenkje «viss dette går til fem sett, blir vi her til kl. 2 i natt». Plutseleg var sesongen hans over. Det var uheldig, sa Ruud etter å ha slått ut danske Holger Rune.

SKANDINAVISK DUELL: Dei tidlegare kamphanane Ruud og Rune takka høfleg for kampen etter sigeren til nordmannen. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

I semifinalen held eksperten nordmannen som knapp favoritt.

– Det er jamt mellom dei to, og eg meiner at den som leverer på høgare nivå den dagen går sigrande ut. Casper viser i større grad at han nærmar seg toppform, og derfor held eg han som favoritt, seier Sundbø.

Kampen startar tidlegast kl. 17.30 fredag. Den andre semifinalen mellom Novak Djokovic og Carlos Alcaraz byrjar tidlegast kl. 14.45.