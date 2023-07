Følg den femte etappen i Tour de France her fra kl. 13.05.

Jasper Philipsen har vunnet både den tredje og den fjerde etappen i årets Tour de France, etapper hvor Kristoff ble henholdsvis nummer 14 og nummer syv.

– Vi får en veldig god posisjon. Men vi kommer litt for tidlig. Du ser at Jasper kommer bakfra, fra vårt opptrekk, det hadde nok vært litt mer optimalt, sa Kristoff til norske medier etter målgang på den fjerde etappen.

For Philipsen betyr det dermed at han har utlignet Kristoff i antall etappeseirer i Tour de France med totalt fire, fire år etter at han debuterte i Tour de France som Kristoffs opptrekker i UAE Team Emirates.

Belgieren har de siste årene innlemmet høydeleirer i treningsprogrammet og var i høyden så godt som hele mai og starten av juni i år for å forberede seg inn mot Tour de France.

– Jeg har bare sett fjell den siste måneden, sa Philipsen i et intervju med Het Nieuwsblad i juni – et treningsopplegg som ser ut til å ha gitt Philipsen gullform i Tour de France.

DOBBEL: Jasper Philipsen (lengst til venstre) vant den fjerde etappen foran Caleb Ewan. Alexander Kristoff (gul hjelm) ble nummer syv. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Onsdag fyller Alexander Kristoff 36 år og sommerens Tour de France er hans tiende i karrieren, men noe høydetrening har det aldri blitt for rogalendingen.

– Jeg sa det i fjor, at jeg aldri skulle kjøre Tour de France igjen uten høydetrening. Jeg sitter her igjen i år uten. Jeg følte det var hardt i fjor da jeg var der. Jeg så at alle andre hadde vært i høyden, sier han med et smil i et intervju med NRK i forkant av Tour de France.

– Snart for sent uansett

I Uno-X var fem av lagets åtte Tour de France-ryttere på høydeleir i Sierra Nevada i mai, med Kristoff, Anthon Charmig og Jonas Abrahamsen som de tre øvrige rytterne.

– Jeg ser effekten på Søren (Wærenskjold), på hvor bra han har blitt. Jeg føler kanskje jeg burde vært der, men det er ikke så optimalt å kombinere med fire unger og familieliv. Jeg hadde ikke hatt etappeseieren i Tour of Norway (som startet etter avslutningen av lagets høydeleir), så jeg tar med meg den uansett. Den kan ingen ta fra meg. Den hadde jeg ikke fått hvis jeg var i høyden. Kanskje bedre form, men en seier mindre, sier Kristoff.

– Angrer du på at du i en tidligere fase av karrieren din ikke utforsket det?

– Hvis jeg hadde gått til høyden nå og fikk syk effekt, så hadde jeg angret på at jeg aldri hadde gjort det tidligere. Da er det nesten bedre å ikke vite, for det er jo snart for sent uansett. Jeg kan bare gå gjennom hele karrieren uten å ha peiling på om det hadde vært bedre eller ikke. Siden jeg aldri har vært på høydesamling, så kan jeg egentlig ikke uttale meg om det er bra eller dårlig for meg, sier Kristoff.

Treneren: – Hadde vært interessant å forsøke

Formålet med høydetrening er å øke tilførselen av røde blodceller, som skjer naturlig i høyden på grunn av lavere oksygentilførsel.

36-åringens trener og stefar, Stein Ørn, sier høydetrening har vært lite forenlig med deres treningsmodell.

– Konseptet i Alexanders modell har vært veldig høy intensitet og belastning muskulært. Utfordringen med høydetrening er at du må redusere intensiteten, sier Ørn, før han åpner opp:

– Nå har det kommet nye strategier for hvordan man skal håndtere det (lavere intensitet) og likevel klare å opprettholde høy fysisk belastning muskulært. Det hadde vært interessant å forsøke en høydetreningsperiode for Alexander nå i slutten av karrieren, sier Ørn.

MANNEN MED EN PLAN: Stefar og trener, Stein Ørn, mener høydetrening ikke har passet inn i deres modell. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kristoff har kontrakt med Uno-X ut 2025.

Ørn, som har sitt daglige virke som overlege ved kardiologisk avdeling på sykehuset i Stavanger, er klar på at det er noe som blir vurdert inn i treningsopplegget fremover.

Han mener imidlertid det er en risiko for at høydetrening kan ha en negativ effekt på Kristoffs evne til å tåle å gå over toppen av oksygenbærende kapasitet, som Ørn mener definerer hvem som er best.

– Det har ingenting med røde blodceller å gjøre, men det har med vann å gjøre. Utvasking av syre. Det er vannbasert. Det er risikoen, at du mister den kapasiteten hvis du er i høydetrening, forklarer Ørn.

Vil ikke legge høydepress på Kristoff

Torstein Træen er trolig den ivrigste i bruk av høydetrening på det norske laget og har syv uker i høyden bak seg i år, i oppkjøringen mot Tour de France.

– Vi trives veldig bra med det vi gjør. Vi er innstilt på at vi skal være tre uker borte. Vi koser oss egentlig når vi har vært den gjengen vi har vært. Hvis du ikke koser deg med høydeoppholdet, så er det ikke noe vits i å dra på høydeopphold, sier han, og fortsetter:

– Jeg har kjent at jeg har fått ganske god effekt ut av det vi driver med. Espen (Aareskjold, trener i Uno-X) har jobbet litt med det å finne riktig opplegg der oppe. Jeg føler vi har truffet ganske bra på det, som gjør at det i hvert fall føles bra ut nå.

Lagsjef Jens Haugland mener en sentral del av «høydeeffekten» er at det legger til rette for gode toppidrettsrutiner.

– Du ender opp på 2000 meters høyde. Du får ikke møtt så mange folk. Du holder deg frisk. Du spiser riktig, du sover riktig, du trener riktig. Alt er veldig kontrollert. Unge mennesker som har en god grunnbase og blir eksponert videre for den tanken, vil få effekt av det. Ikke nødvendigvis bare det å være i høyden, men det er alt rundt det som gjør at de kommer godt ut av det i den andre enden, sier han.

LAGSJEF: Jens Haugland er leder for Uno-X. Her inne sammen med Kristoff etter den fjerde etappen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han er imidlertid klar på at han ikke vil «tvinge» Kristoff opp i høyden.

– Vi kan vel si at en annen modell som han har gått for, sammen med Stein, har fungert veldig bra. Han skal få gjøre sin greie. Det er helt i orden.

– Han sier at han nesten er redd for å dra til høyden, i tilfelle det viser seg å ha stor effekt?

– Haha, ja. Hvorfor har jeg ikke gjort det tidligere? Når det er sagt, så er «Alex» fortsatt nysgjerrig. Han prøver å balansere det å ha fire barn og være en aktiv og god pappa, med det å være en aktiv proffsyklist på høyeste nivå. Han er ekstremt dedikert og tydelig på hva som skal til for at han skal klare å levere ut karrieren. Han har fortsatt noen ordentlige solide år igjen, «Alex». Han er fortsatt nøye, sier Haugland.