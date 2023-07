14.- og 15. plass. Resultatene fra den første sjansen for spurterne ble ikke det Alexander Kristoff og Uno-X hadde håpet på.

Lenge gjorde Rasmus Tiller og Jonas Abrahamsen en strålende jobb med å holde Kristoff og Søren Wærenskjold fremme, men på den siste halvannen kilometeren kom aldri Kristoff og Wærenskjold helt frem.

Noen hundre meter fra målstreken i Bayonne, var det Abrahamsen og Tiller som kom først til lagbussen. Noen minutter senere trillet Kristoff inn, og kom umiddelbart med et par beskjeder til Abrahamsen.

– Åh, du kom litt i veien på slutten, følte jeg, sa Kristoff, mens Abrahamsen var oppe på rulla for å sykle ned.

– Hvis du skal komme foran oss på de siste to (kilometerne), så må du kline til helt til fronten. Søren kom litt for langt bak og så sitter spurterne foran deg igjen. Vi fikk jo ikke fri bane på slutten der. Hvis du har mer igjen på de siste to (kilometerne), så må du komme deg helt til front. Nå tror jeg det nesten hadde vært bedre om du hadde svingt ut etter den siste svingen, sa Kristoff videre.

Se hele situasjonen her:

Alexander Kristoff var oppgitt på lagkameraten Jonas Abrahamsen etter spurten på etappe 3 i Tour de France ikke gitt veien. Du trenger javascript for å se video. Alexander Kristoff var oppgitt på lagkameraten Jonas Abrahamsen etter spurten på etappe 3 i Tour de France ikke gitt veien.

Vil lære av egne feil

Før etappestart var Abrahamsen klar på at hans viktigste jobb var å plassere de to andre lagkameratene godt inn i u-svingen med snaut to kilometer igjen. Det gikk som planlagt for det norske laget, men også etter svingen forsøkte Abrahamsen å komme seg frem for å dra lagkameratene fremover.

– Jeg føler vi gjør en god jobb frem til to kilometer igjen. Etter det blir vi litt for mange. Vi må ta fronten hvis vi skal være så mange. For nå kommer Jonas og Søren foran meg, også er det spurterne foran han igjen, sier Kristoff til det norske pressekorpset, og fortsetter:

– Da blir vi for mange i rekka. Vi får aldri fri bane, jeg og Søren. Det er ikke optimalt, for vi hadde ganske gode bein begge to. Hver gang vi satte opp farten så fikk vi god fart, men vi måtte bremse igjen da folk slo ut.

Abrahamsen selv er rykende fersk i opptrekkstoget til Uno-X, en rolle han først fikk under Belgium Tour i juni.

– Det er ikke så gøy når jeg ikke får det til helt. For min egen del har jeg ikke vært i den situasjonen så mange ganger tidligere. Vi er der i hvert fall på slutten. Man må lære hvordan man skal gjøre det. Det er en læringsprosess. Man må lære av sine feil, sier Abrahamsen.

– Planen var å få dem topp 15 inn i den 180-graderen. Det gjorde jeg jo. Kanskje sett i ettertid så skulle jeg latt dem være alene der, oppsummerer han.

Se spurten her:

Omdiskutert oppløp i Tour de France. Du trenger javascript for å se video. Omdiskutert oppløp i Tour de France.

– Som oftest greit å få klar beskjed

Kristoff omtaler seg selv som «litt skuffet» over mandagens resultat, men er klar på at Abrahamsen er en virkelig verdifull rytter for laget.

– Vi hadde litt lignende situasjon i Belgia. Vi må kanskje rope tydelig at nå er jobben hans ferdig. Han liker å ta i. Han gjorde en fint jobb og fikk oss fint frem. Neste gang må vi bare litt tydeligere på at nå er jobben gjort, sier Kristoff, og fortsetter:

– Han har en vanvittig «power». Han er veldig verdifull i opptrekkstoget vårt. Vi må bare sette litt klare markeringer for hvor han skal slå vekk eller ta fronten, slik at vi får brukt potensialet maks, sier han.

Sportsdirektør Gabriel Rasch fremhever også at Abrahamsen virker til å være i strålende form. Om Kristoffs klare tilbakemelding, sier han:

– De er jo gutter som er gode kompiser. Noen ganger er det bra å få klare beskjeder. Eller, egentlig som oftest er det greit å få klar beskjed. Det skal vi ta ordentlig nå på debriefen og snakke om hvordan vi kunne gjort det bedre.

MÅLSTREKEN: Kristoff trillet over målstreken til en 14. plass. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Lagkameraten om Kristoff: – Veldig ærlig

Kristoff, som fyller 36 år onsdag, er kjent for å være direkte i tilbakemeldingene. Da NRK snakket med Rasmus Tiller i forkant av Tour de France, trakk han blant annet frem hvordan spurtstjernen hadde sagt ifra etter den siste etappen i Tour of Norway – til tross for at Kristoff vant den etappen.

– Det som er fint med Alex er at han veldig ærlig, uansett. Det er veldig lett om du vinner en etappe, så selv om alt ikke var 100 prosent, så klapper du gutta på skulderen og sier bra kjørt. Det er viktig å hele tiden dra med seg læringen. Slik som i Tour of Norway. Der vinner vi den siste etappen, men jeg gjør ikke et 100 prosent perfekt opptrekk. Da snakker vi gjennom det, sa Tiller.

– Selv om det var bra, så kunne det vært bedre. Han har vært veldig ærlig og klar i tilbakemeldingene. Det har vært veldig positivt for alle gutta, føler jeg. Vi har snakket spesielt gjennom mye den delen med spurting, som kanskje ikke har vært vår sterkeste side med opptrekk og slikt. Men jeg føler vi har blitt bedre i år enn vi har vært tidligere. Han har hatt veldig mye å si med erfaring og han er veldig klar i tilbakemeldingene, sa Tiller videre.

Det kan komme godt med, for allerede tirsdag kommer det trolig en ny sjanse for spurterne.

– I dag bomma vi litt. Men det er små marginer. Hadde vi sluppet unna en oppbremsing, så hadde vi vært helt oppe. Det er ikke mye om å gjøre, egentlig. Det er ikke egentlig helt natta, selv om resultatet i dag ikke var spesielt bra. Det er ikke mye om å gjøre før det kunne vært en topp fem, topp tre. Sånn sett skal vi ikke grave oss ned, sier Kristoff.