Alexander-Arnold med perlescoring i Liverpool-seier

Nusa delaktig i overraskende seier

Belgiske Brugge tok sesongens tredje seier i mesterligaen da spanske Atlético Madrid ble slått 2-0 i gruppe B.

Antonio Nusa startet på benken for de belgiske mestrerne, men kom inn for målscorer Ferran Jutglas fire minutter før slutt. Det var snakk om at 17-åringen skulle være med fra start ettersom lagets danske spiss Andreas Skov Olsen har slitt med en matforgiftning de siste dagene, men slik ble det ikke.

I stedet var det canadiske Tajon Buchanan som fikk sjansen på topp sammen med Ferran Jutgla og Kamal Sowah.

Nordmannen ble den nest yngste målscoreren i mesterligaen da han scoret i 4-0-kampen mot Porto sist. Brugge har vunnet sine tre første kamper i mesterligaen og har seks poeng sluke på tabelltopp.