Med startstrek i Sveits og mållinje i Italia er det en spesiell «schwung» over årets start på fartssesongen.

Kilde er enn så lenge i Sveits da NRK tok en prat med ham tidligere denne uken.

– Det hadde vært kult å se meg selv på toppen av pallen, sier han om den uprøvde løypa i verdenscupen.

Lørdagens renn ble avlyst på grunn av snøvær og vind - søndag får fartsspesialistene en ny sjanse.

I fjor ble det åtte turer opp på toppen av pallen, til sammen 13 pallplasser. Men når NRK spør om målene for årets sesong, blir intervjuet plutselig avbrutt.

SAMMENLAGTKULA: Kilde med beviset for at han var sesongens beste fartskjører i fjor. Foto: ALBERT GEA / Reuters / NTB

– Har du begynt å jobbe i NRK?

– Nei, der er'n jo!, utbryter Kilde og gliser stort.

Om ikke stemninga var god fra før, tok det seg i hvert fall enda et hakk opp. For plutselig satte alpinlegenden Aksel Lund Svindal seg ned foran mikrofonen.

– Har du begynt å jobbe i NRK?, spør Kilde.

– Jeg gikk forbi i gangen her og så så jeg et kjent fjes. Da måtte jeg jo stikke innom, svarer Svindal.

Så slo de to lagkameratene av en prat. Digitalt, riktignok.

DYNAMISK DUO: Svindal satte seg ned som kompis og endte opp som intervjuer. Foto: NRK

– Du er i form?, spør Svindal.

– Ja da, det går bra. Men samtidig er det noe med å kjøre nye utforløyper, det vet jo du alt om. Så er det litt lett å overkjøre litt. Det var litt det som var tilfellet på onsdag, sier Kilde om onsdagens treningsomgang.

– Ja, og så er det noe med at de eldste gutta tar det litt pent i starten for å ikke gjøre noe dumt. Du er ikke junior lenger, sier Svindal og smiler, før Kilde svarer:

– Det var jo det jeg holdt på med før. Da kjørte jeg ut og holdt på å kjøre ut når det var nye steder og skulle gi hundre prosent. Men så er det jo med erfaring man lærer, som regel, sier Kilde.

«Starstruck» av kompisen

Den tidligere fartsgiganten ble nylig far for første gang, og har også forlovet seg med kjæresten Amalie Iuel. Men selv om det skjer mye på hjemmefronten, er alpininteressen like stor.

Så Svindal kjører like greit i gang med et lite intervju om ting han selv lurer på. Om fartsåpningen i Zermatt og hvem han ser på som potensielle pallkandidater.

Kilde nevner blant annet sveitsiske Niels Hintermann og lagkamerat Adrian Smiseth Sejersted.

– Da setter vi de to på pallen og Kilde på den siste plassen, så har vi pallen, sier Svindal.

– Yes sir, der er vi, sier Kilde og gliser.

FORNØYD: Slik reagerte Kilde på Svindals pallspådom. Foto: NRK

Etter å ha sagt «lykke til» og «vi snakkes» trekker Svindal seg til side og NRKs reporter setter seg tilbake foran skjermen med Kilde.

– Hva sier du? Nå ble jeg tatt på senga her.

– Det ble jeg også. Det er alltid like «funny» med Aksel. Vi er så gode kompiser og jeg har kjent han i mange år nå, men jeg blir alltid litt «starstruck» når jeg møter ham. Fortsatt. Det er det som er litt morsomt, sier Kilde.

Søndagens utfor skal etter planen starte 11.30.