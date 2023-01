– Det skal egentlig ikke gå an, sier lagkamerat Markus Nordgård Fossland om Kilde, som valgte å «ploge» i et vrient parti.

Det viste seg å være en genistrek, for 30-åringen seiret i lørdagens utforrenn i Wengen, akkurat som han gjorde i super-G dagen før.

Nordmannen er i ellevill form for tiden, og tok sesongens sjette seier med en maktdemonstrasjon ned den sveitsiske fjellsiden.

Det var Kildes 19. verdenscupseier i karrieren, noe som sender ham forbi Lasse Kjus på adelskalenderen.

– Han er ikke bare i en egen liga, han driver en egen idrett, sier tidligere lagkamerat og nå Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud til NRK.

I mål var Kilde hele 88 hundredeler foran rennets nest beste, Marco Odermatt.

– Det er bare for de andre å gå hjem og legge seg. De er sjanseløse, rett og slett. Det er avstander vi sjelden ser, sier Jansrud om den store tidsdifferansen.

– Ja, det er helt sprøtt. Litt overraskende egentlig, men jeg følte jeg traff veldig bra, sier en smått forfjamset Kilde selv til TV 3.

Konkurrentene lar seg også forbløffe av nordmannen.

– Kilde er en utrolig mann og utøver. Hver dag pusher han grensene, jeg har stor respekt for ham. Akkurat nå er det ikke mye vi kan gjøre for å slå ham, sier Mattia Casse fra Italia, som endte på 3. plass, til NRK.

Kilde var blant de raskeste i nesten samtlige partier av traseen, og kunne stå smilende i målområdet mens konkurrent etter konkurrent kjørte i mål bak ham.

– Aleksander gjør det bedre enn jeg noensinne har sett han gjøre det før. Det er bare vanvittig imponerende og det avgjør egentlig rennet. Etter i underkant av 30 sekunder, har han parkert hele verden, roser Jansrud.

SUVEREN: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Briljerte i vanskelig parti

Wengen-løypen byr på mange utfordrende partier, og da spesielt den beryktede Kernen-S. Et svingete og trangt parti som utøverne må løse mest mulig elegant i enorm hastighet. Kilde var blant dem som valgte å ploge litt i den s-formede svingen, og det med godt resultat.

– Han er i så god form at han klarer å ta det ned akkurat så mye, men likevel kjøre det rent og ta med seg farten, analyserer Jansrud.

HYLLER KILDE: Jansrud mener at Kilde aldri har vært bedre. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er en slags magefølelse, ryggmargsrefleks som er vanskelig å gjøre. Det er en av de vanskeligste passasjene i hele Wengen. Og Aleksander klarer å levere. Det er så vanskelig at jeg vil nesten si det umulig å gjøre det her to dager på rad så perfekt, fortsetter han.

Kilde selv var også fornøyd med hvordan han taklet det utfordrende partiet.

– S’en er den svingen som betyr noe i den løypa her. Hvis du ikke klarer gjennomføre den svingen på en bra måte, er rennet over. Det er «make it or break it», sier Kilde til NRK.

– Jansrud sier det er umulig å gjøre to ganger på rad?

– Det er sprøtt. Når det flyter bra, utstyret fynker og kjøringen er bra, så klarer man det to dager på rad, gliser vinneren i Wengen.

– Får litt vondt av ham

Ingen har flere verdenscupseire i utfor en Beat Feuz (13). Lørdag kjørte han sitt siste renn. Sveitseren har bestemt seg for å legge opp, men holdt følge med Kilde helt på toppen. Tiden rant imidlertid fra Feuz, som likevel ble møtt med enorm jubel og fyrverkeri i målområdet.

Østerrikske Vincent Kriechmayr satte nok en liten støkk i Kilde da han hadde ledelsen ved første mellomtid, men heller ikke han klarte å tukte det norske håpet. Nærmest kom superstjernen Marco Odermatt, men også han var hele 88 hundredeler bak.

En ekte smadring av konkurrentene fra 30-åringen, som drar hjem med to seire fra Wengen. Adrian Smiseth Sejersted, rennets andre nordmann, fikk det ikke helt til å stemme og kom i mål til en foreløpig 12. plass, tydelig frustrert.

– Jeg får litt vondt av Adrian. Han får ikke helt ut det han vil, dessverre, sier Jansrud.

Lørdagens løype var kortet ned med over 1000 meter på grunn av vindforholdene på toppen av fjellet. Dermed startet utforen på samme sted som fredagens super-G-renn.