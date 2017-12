Aksel Lund Svindal vant - nå er han historisk

Svensk skivebom i VM-åpningen

Sverige snublet stygt og åpnet håndball-VM med 30-33-tap for Polen i Norges gruppe lørdag. Svenskene lå under 14-17 ved pause etter en «hawaii-håndball»-preget omgang. Polakkene endte på fjerdeplass i de to siste VM-sluttspillene i 2013 og 2015.