Aksel Lund Svindal har fått testikkelkreft

– De siste ukene har vært annerledes. Men jeg kan si uker, i stedet for måneder, på grunn av god legehjelp, litt flaks og gode avgjørelser.

Slik starter alpinlegenden en lang og personlig tekst på Instagram, der det kommer frem at han har blitt diagnostisert med kreft.

– Jeg følte en endring i kroppen min. Jeg visste ikke hva det, eller om det var noe i det hele tatt, men jeg bestemte meg for å få det undersøkt. Legen sendte meg videre til sykehus, og der ble doktorens mistanke bekreftet: Jeg hadde testikkelkreft.

Kreftforeningen: – Kjempeviktig

Videre skriver 39-åringen at både utredning og operasjon gikk kjapt, og at han allerede etter én uke, visste at han hadde gode prognoser.

– Alt dette på grunn av at jeg oppsøkte en lege så fort jeg mistenkte at noe ikke var som det skulle, skriver Lund Svindal, og oppfordrer andre i samme situasjon til å kontakte Kreftforeningen.

Kreftforeningen er takknemlig og glad for at Lund Svindal velger åpenhet i denne situasjonen.

– Dette er kjempeviktig. Vi setter så stor pris på denne åpenheten, for vi vet at det betyr mye for mange, sier pressesjef Elisabeth Jakobsen til NRK.

Hun forteller at de vet at profiler som Lund Svindal kan føre til bevissthet hos andre, noe som igjen kan føre til at flere oppdager kreftsykdom tidlig.

– Kom som et sjokk

39-åringens Instagram-innlegg har fått idrettsprofiler til å dele hjerter, sympati og godord i kommentarfeltet. Mangeårig landslagskollega Henrik Kristoffersen, tidligere verdensmester i roing Nils Jakob Hoff og snøbrettkjører Gjermund Braaten er blant de mange som har lagt igjen digital omsorg.

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde er upreget av nyheten.

– Det kom som et sjokk på meg som på alle andre. Jeg er veldig lettet over at det har gått så bra og at han oppdaget det tidlig. Det er en tøff prosess for Aksel, men han er en råtass som kommer seg igjennom dette med hodet hevet, sier alpinisten til Dagbladet.