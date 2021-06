Ajer overrasker: Bekrefter at han vil bort

OL: Komitémedlem kritiserer IOC

Kaori Yamaguchi, tidligere OL-utøver i judo og medlem av Japans olympiske komité mener at Japan er blitt presset til å arrangere OL under pandemien, og at det nå er for sent å snu.



– Vi er presset inn i et hjørne der vi ikke engang kan stoppe det (OL). Vi har tapt dersom vi gjør det, og tapt dersom vi ikke gjør det, skriver hun i en kommentar til nyhetsbyrået Kyodo, videreformidlet av NTB.



– IOC (Den internasjonale olympiske komité) ser ut til å synes at folkets mening ikke betyr noe, skriver hun videre og refererer til en rapport som hevder at 60-80 prosent av landets befolkning ønsker at lekene skal avlyses eller utsettes.



Det er ventet at en avlysning av OL vil koste Japan rundt 140 milliarder kroner.



Lekene skal arrangeres fra 23. juli til 8. august.