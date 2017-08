Ajax-sjokket: – Uverdig, uforståelig, dramatisk

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

GJENSYN MED MILAN?: Disse kan Rosenborg møte i europaligaen

Det er bare tre måneder siden Ajax tapte for Manchester United i europaligafinalen.

Nå står Ajax overfor en sesong uten Europa-spill for første gang siden 1965.

– Det er Ajax uverdig. Forrige sesong var vi i finalen, og nå er vi ikke engang i gruppespillet. Det er ikke forståelig, smeller det fra danske Lasse Schöne i et intervju med De Telegraaf.

Midtbanespilleren scoret 2-1-målet som satte Ajax i førersetet på Lerkendal, men gleden skulle bli svært kortvarig.

– Ajax bør spille i Europa. Vi er sinte og skuffede, sier Schöne.

Presset øker på Keizer

Manager Marcel Keizer rykket opp fra reservelaget da Peter Bosz ble snappet opp av Borussia Dortmund i sommer.

RBK-HELTEN: Her jubler tomålsscorer Samuel Adegbenro med Mike Jensen (t.v.), Birgir Meling (øverst) og Nicklas Bendtner (bak). Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Så forsvant lånte Bertrand Traoré (Lyon), Davy Klaassen (Everton) og sist Davinson Sanchez (Tottenham) ut portene.

Likevel var Ajax enorme favoritter mot Rosenborg. Det danske supertalentet Kasper Dolberg, som vel og merke er koblet bort, var en skuffelse i dobbeltoppgjøret.

Keizer påpeker selv at åtte av dagens spillere var på banen under europaligafinalen.

– Det er jeg som har ansvaret, slår Keizer fast på pressekonferansen etter kampen.

Han mener bortelaget ga bort «altfor enkle mål» til trønderne.

Disse kan Rosenborg møte Ekspandér faktaboks Gruppespillet i europaligaen trekkes fredag klokken 13.00. Rosenborg er seedet på nivå 3. Her er mulige motstandere: Nivå 1: Arsenal (England), Zenit St. Petersburg (Russland), Lyon (Frankrike), Dinamo Kiev (Ukraina), Villarreal (Spania), Athletic Bilbao (Spania), Lazio (Italia), Milan (Italia), Viktoria Plzen (Tsjekkia), Salzburg (Østerrike), FC København (Danmark), Braga (Portugal). Nivå 2: FCSB (Romania), Ludogorets Razgrad (Bulgaria), BATE Borisov (Hviterussland), Everton (England), Young Boys (Sveits), Marseille (Frankrike), Real Sociedad (Spania), Maccabi Tel Aviv (Israel), Lokomotiv Moskva (Russland), Austria Wien (Østerrike), Hertha Berlin (Tyskland), Nice (Frankrike). Nivå 3: Astana (Kasakhstan), Partizan Beograd (Serbia), Hoffenheim (Tyskland), Köln (Tyskland), Rijeka (Kroatia), Vitória Guimarães (Portugal), Atalanta (Italia), Zulte Waregem (Belgia), Zorja Luhansk (Ukraina), Rosenborg (Norge), Sheriff Tiraspol (Moldova), Hapoel Beer-Sheva (Israel). Nivå 4: Apollon Limassol (Kypros), Basaksehir (Tyrkia), Konyaspor (Tyrkia), Vitesse (Nederland), Slavia Praha (Tsjekkia), Røde Stjerne (Serbia), Skënderbeu (Albania), Zlin (Tsjekkia), AEK (Hellas), Lugano (Sveits), Vardar Skopje (Makedonia), Östersund (Sverige).

– Alle må se på seg selv

Samtidig rettes det pekefingre mot klubblegendene Edwin van der Sar og Marc Overmars, som i dag er henholdsvis adminstrerende direktør og sportsdirektør.

Van der Sar kaller Ajax-exiten «dramatisk».

– Det er en stor skuffelse. Alle må nå se på seg selv. Både oss direktører, spillere og manageren, sier van der Saar til AD.

Allerede før ansettelsen av Keizer ble det stilt spørsmålstegn ved hans trenererfaring.

48-åringen har kun ledet lag på det nest øverste nivået i Nederland før Ajax-opprykket.

– Vi har valgt denne veien, og vi står for det. Skal vi plutselig endre retning? Situasjonen er veldig vanskelig i Amsterdam. Nå er det viktig at vi får et godt resultat søndag. Etter det er det internasjonal pause, og vi må slikke sårene, sier van der Saar.

Den høyreiste nederlenderen fikk også spørsmål om Keizer burde hatt et mer slagkraftig lag til rådighet.

– Det skjedde ikke, og det er synd. Nå må vi håndtere denne situasjonen. Vi hadde nok sjanser, og vi burde nådd europaligaen med dette mannskapet også, sier van der Saar.