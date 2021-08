Fossum matchvinner igjen

Iver Fossum stanget inn vinnermålet som ga AaB 2-1 hjemme mot Nordsjælland fredag. Drammenseren har avgjort alle klubbens tre seirer hittil i sesongen.



Med et hodestøt ble Fossum matchvinner i det 49. minutt. Han nikket videre et innlegg fra Kristoffer Pallesen.



Det var hans tredje scoring på AaBs fire siste kamper i dansk superliga. Aalborg-laget har vunnet tre ganger siden seriestarten i juli, og ved hvert tilfelle har Fossum scoret det avgjørende målet.



Fredag tok Nordsjælland ledelsen ved Mohammed Diomande etter 13 sekunder. Det var det raskeste målet i dansk toppdivisjon siden 2011.



Rasmus Thelander utlignet for vertene et snaut kvarter senere.



Både Fossum og Daniel Granli spilte samtlige minutter for AaB, mens 17-åringen Andreas Schjelderup ble byttet ut på tampen for gjestene. Talentets målshow i Danmark tok ham før helgen inn på U21-landslaget.



AaB ligger på femteplass på tabellen med tolv poeng etter sju kamper. Ett hakk over er Nordsjælland med ett poeng mer.