Agenten til Hegerberg uenig med Lyon-sjefen: – Ikke særlig smart

Lyon-trener Sonia Bompastor snakket om Ada Hegerberg i et intervju med L'Equipe angående skadesituasjonen til den norske stjernespissen.

Agenten til Ada Hegerberg, Victor Bernard, sier til NRK at han har fått med seg kommentarene til treneren.

– Jeg har sett kommentarene fra treneren hennes, og jeg synes det ikke var særlig smart, sier han.

Bernard sier at formen blir bedre for hver dag og at alt går etter planen.

– Ada gjør det veldig bra, og det tar ikke spesielt lenger tid enn hva det først var antatt. Hun blir bedre for hver dag og alt går etter planen, avslutter agenten.