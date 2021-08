Agenten om Gjert Ingebrigtsens kontraktavsløring: – Sa han det?

Nordmannen tok seg god tid til å takke publikum på Hayward Field etter å ha vunnet «The Bowerman Mile» under det klassiske Diamond League-stevnet lørdag. Alle ville ha en bit av den olympiske mesteren.

– Det er ganske kult og da er det litt ekstra gøy å takke og gi det lille ekstra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Det er allerede fire år siden han først virkelig gjorde seg bemerket «over dammen», da han satte verdensrekord for 16-åringer på den engelske mila. Og han merker at interessen for ham er blitt enda større i USA siden den gang.

– Absolutt. Jeg har løpt her allerede fire ganger og gjort det bra i mange av dem, og da føler jeg at når folk er såpass interessert her så følger de litt ekstra med. Det er litt gøy å få den anerkjennelsen når man først jobber så hardt og gjør det man kan etter en utladning, forteller han.

– Det er en måte bygge profil og identitet på. Hans profesjonelle karrierer startet her, så han har et spesielt forhold til denne banen og til publikum her, og de til ham. Han vil sannsynligvis være en fast gjest her i mange, mange år, sier Gjert Ingebrigtsen.

NY SEIER: Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord og norsk rekord på en engelsk mil i Eugene. Foto: JONATHAN FERREY / AFP

Forlenget avtale

Men det er ikke bare fra folket løpefamilien fra Sandnes merker at populariteten har økt. Allerede som 17-åring signerte han en seksårsavtale til 2024 med utstyrsgiganten Nike. De har hovedsete i nettopp Oregon, og denne helgen har partene møttes igjen.

– Det er klart at det han gjør i OL og det han igjen gjør her ... Nå vil de ha ham til 2032, liksom. Kan du være grei og signere? Så det er en pågående diskusjon, forteller Gjert Ingebrigtsen.

– Sa han det? svarer agent Daniel Wessfeldt når NRK spør om avtaleforlengelsen.

Svensken er forsiktig med å gå i detaljer.

– Vi har vel forlenget avtalen, kan man si. Og det er gjort visse justeringer som speiler hans fremgang. Han vokser underveis i avtalen. Så er denne kontrakten oppbygd slik at slikt at om man blir bedre underveis, så blir det en bedre avtale, forklarer Wessfeldt, som har flere av verdens største friidrettsstjerner i stallen.

Pappa betaler

– Hvor mye bedre er denne kontrakten?

– Det er så stort så jeg vet ikke hvordan man skal få plass til alle pengene, nei, jeg bare tuller. Det speiler hans kvalitet akkurat nå. Vi er fornøyd og han er fornøyd, og fremfor alt er pappa Gjert fornøyd, og det er nesten det viktigste, sier Wessfeldt og ler.

POPULÆR: Jakob Ingebrigtsen tok seg god tid til fansen i Eugene. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Det har ikke manglet på henvendelser til agenten etter OL-gullet på 1500 meter. Både når det gjelder å tilby sponsorater og ønske om at han skal delta i løp.

– Det er alltid en fem-seks utøvere som alle er ute etter i friidretten og Jakob er en av dem nå, mener Wessfeldt, og kaller Team Ingebrigtsen unike i friidrettsverdenen.

Gjert Ingebrigtsen påpeker at alle avtalene som gjøres er individuelle, men at den yngste løpesønnen har et veldig avslappet forhold til pengene som renner inn.

– Får ikke du noe lønn?

– Jeg gjør ikke det. Den økonomiske flyten går fra foreldre til barn og ikke fra barn til foreldre. Der er vi relativt klare og tydelige. Jakob sitt er Jakob sitt, og hvis vi går ut og spiser, så betaler pappa, forsikrer Gjert Ingebrigtsen.