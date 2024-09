Agenten bekrefter: Narve Gilje Nordås stiller i Diamond League-finalen i Brussel

Kjenningen Karsten Warholm pådro seg i showduellen mot Armand Duplantis, gjør at den norske friidrettstjernen mister helgens Diamond League-finale i Brussel.

Det bekrefter teamet til Warholm i en pressemelding tirsdag.

Der avslørte de også at Warholm har hatt kjenninger i det høyre benet gjennom hele sesongen. Dette har det blitt tatt MR-bilder av etter stevnet i Zürich, og de viste en såkalt tendinose i hamstringfestet.

Under 100 meter-duellen mot Duplantis i Zürich sist onsdag, pådro Warholm seg en strekk i det venstre benet.

– Dette er en skade som normalt lar seg lege raskt. Hamstringskaden i det høyre benet, som jeg fikk identifisert via MR, er noe jeg må jobbe mer med for å bli kvitt, sier Warholm.

– Det har vært en krevende sesong, og det er aldri gøy når båten tar inn vann. Timingen for å trykke på reset-knappen kunne knapt ha vært bedre enn etter en OL-sesong og et mesterskap som arrangeres på høsten neste år, sier trener Leif Olav Alnes og fortsetter:

– En stor takk til det medisinske teamet som hjalp oss med å holde båten flytende gjennom sesongen. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Mennesker lærer best når de er så motiverte at de ikke merker at tiden går.

Lege Thomas Torgalsen ved Olympiatoppen sier at Warholm trenger ro fra konkurranser og at det derofr er nødvendig at han avslutter sesongen.

Han understreker at det ikke er en alvorlig skadesituasjon, og at Warholm sannsynligvis blir kvitt skadene i løpet av høsten.

Diamond League-finalen i Brussel sendes direkte på NRK fra klokken 20.00 både fredag og lørdag.