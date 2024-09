– Uefa og Fifa virker som det er en seddelpresse, pengene bare dundrer inn. Det er enormt. Vi får vente og se før det er testet ut.

Det sier NRKs fotballekspert Åge Hareide om de drastiske endringene som skjer i europeisk klubbfotball denne sesongen.

For det vil ikke bli lettere for klubber å porsjonere ut kampbelastningen på spillerne fremover. Både Mesterligaen og klubb-VM går gjennom en større renovering av turneringen, som vil si en betydelig økning av antall kamper for de beste lagene og spillerne.

– Også landslagene skal inn i et nytt format i VM-kvalifiseringen. Det begynner å bli veldig stappet. Jeg tenker på spillerne. Det blir veldig mye på de beste spillerne. Å spille i serien, cup, så skal du spille Europa, landskamper. Det blir for mye, mener Hareide.

BEKYMRET: Islands landslagssjef og NRK-ekspert Åge Hareide. Foto: Carina Johansen / NTB

Det skal spilles Nasjonsliga de neste dagene, og Norge møter Kasakhstan og Østerrike denne samlingen. Det er to av totalt seks kamper i Nasjonsligaen denne høsten.

For å illustrere Europa-kalenderen for storklubbene, kan man bruke Erling Braut Haaland som eksempel. Selv om det er svært usannsynlig, kan nordmannen potensielt spille hele 84 kamper denne sesongen. Det er medregnet alle klubbturneringer som gjelder City, samt Nasjonsligaen og VM-kvalifisering for Norge.

På toppen av det kan det også bli arrangert et par vennskapskamper for det norske landslaget.

Haaland og co skal også bryne seg på to tøffe døgn i Manchester City. 22. september tar City imot Arsenal i Premier League. Kun 49 timer senere møter de Watford i ligacupen.

NYTT FORMAT: I august ble den første trekningen av nye Mesterligaen gjennomført. Foto: Gregorio Borgia / AP

Patrick Berg reagerer på kalenderen

Bodø/Glimt blir også rammet av tøft program. De skal spille minst åtte kamper i Europaligaen, blant annet mot Manchester United på Old Trafford.

– Vi begynner å nærme oss en terskel, spesielt for oss landslagsspillere. Det blir veldig tett gjennom hele året og liten tid til fri. Det er først nå man ser konsekvensene, sier Patrick Berg til NRK.

HEKTISK: Spesielt på høsten blir det stort sett to kamper i uka for Patrick Berg og Bodø/Glimt. Foto: Carina Johansen / NTB

Han understreker at det går fint med hans egen kropp. Han mener at årene fremover vil vise hvor mye det tette programmet har å si.

– Det er vanskelig å se idet man starter en økning, men så får vi se i årene fremover om vi som mennesker klarer å håndterer det, sier Bodø/Glimt-profilen.

NRK har vært i kontakt med Uefa om kritikken. De svarer ikke på spørsmål fra NRK om belastningen på spillerne blir for høy.

– Uefa har tydelig vist at vi er fullt forpliktet til å respektere sportens grunnleggende verdier og til å forsvare det viktige prinsippet om åpne konkurranser, med kvalifikasjon basert på sportslige meritter, som er helt i tråd med verdiene og den solidaritetsbaserte europeiske sportsmodellen, svarer forbundet.

Mesterligaen, Europaligaen og Serieligaen går som kjent inn i et nytt format med seriespill i stedet for gruppespill. Det betyr at lagene går fra seks kamper på høsten til åtte kamper i stedet. De to siste kampene skal for øvrig spilles over nyttår.

Det vil også være en viss «fare» for å måtte spille ett ekstra dobbeltoppgjør dersom man havner på alt fra 9. plass til 24. plass. Disse lagene må ut i en ekstra playoff og kjempe om plass i åttedelsfinalene.

Plutselig vil man da havne på maks 17 kamper i Europa dersom man tar seg til en finale. Les også Norsk skrekkdøgn får store konsekvenser: – Det er katastrofe

Ekspert: – Altfor høy belastning

Håvard Wiig, som har doktorgrad i trenings- og kampbelastning for fotballspillere, mener det er grunn til å slå alarm om fotballkalenderen.

– Sett fra et skadeperspektiv, så er det ikke bra. Det blir for høy belastning for enkelte spillere. Publikum synes sikkert det er bra med mange kamper, men det blir altfor høy belastning, sier Wiig til NRK.

Han er klar på at spillere trenger nok hvile for å kunne restituere kroppen skikkelig.

– Når belastningen blir stor og man løper mye i en kamp med høyere intensitet, så øker alle bevegelser med mer kraft og da er det lettere å få en avrivning i en muskel. Når du spiller kamp og har intensiv og lang kamp så blir restitusjonstiden lenger. Du trenger minst tre dager med restitusjon, mener Wiig.

Lag som Real Madrid, Paris Saint-Germain og Manchester City kan også bli hardt rammet. Alle tre skal spille klubb-VM neste sommer, og vinneren av turneringen vil måtte spille syv kamper i USA.

Disse klubbene er dessuten blant favorittene til å ta seg langt i Mesterligaen og til å kjempe om titler i hjemlandene.

VINNERLAG: Real Madrid vant både La Liga og Mesterligaen i 2024. Til gjengjeld venter trolig et heftig kampprogram for gigantene. Foto: Carl Recine / Reuters

Skrekkskader for stjernespillere

Med det kan det oppstå mindre og større skader, noe flere stjerner har fått merke. Senest eksemplifisert av Barcelonas stortalent Marc Bernal, som rev korsbåndet i det som så ut som en relativt uskyldig duell i en La Liga-kamp mot Rayo Vallecano nylig.

Dette er noen av profilene som har mistet, eller kommer til å miste, nesten et helt år med fotball på grunn av korsbåndskader:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Eder Militao (Real Madrid)

Gavi (Barcelona)

Neymar (Al-Hilal)

Marc Bernal (Barcelona)

Wesley Fofana (Chelsea)

Jurriën Timber (Arsenal)

– Jo mer belastning, jo høyere risiko har man for å pådra seg alvorlige skader. Korsbåndskade er i utgangspunktet akutt og noe som skjer der og da, der man kan få en vridning i kneet. Det kan skjer uavhengig av kampbelastningen, men om du er sliten, kan du slite med å stå imot vridningen, forteller Wiig.

SKREKKSKADE: Superstjerna Neymar har vært ute i lang tid som følge av en korsbåndskade. Foto: ANDRES CUENCA / Reuters

Pep Guardiola og Manchester City har fått en god start på sesongen med full pott i Premier League, samt seier over Manchester United i Community Shield. Likevel uttrykte spanjolen bekymring før sesongen.

– Hvis de store sjefene og forbund som Fifa, Uefa og Premier League ikke tenker på spillerne, må managerne tenke på dem – hvis ikke kommer de til å dø. Det er for mye, sa City-sjefen, som allerede har mistet norske Oscar Bobb på grunn av langtidsskade.

Han får i stor grad støtte av Hareide.

– Det er ikke roboter, det er mennesker. Det er en evig reise i en lang sesong som går fra august til juni. Så skal du ha mesterskap i tillegg ... Det blir veldig mye, mener NRK-eksperten.