Åge Hareide forlenger kontrakten med Island

Syk Niskanen mister sprinten i Oberhof

Den finske langrennsprofilen Kerttu Niskanen har blitt syk og må stå over fredagens klassisksprint i tyske Oberhof.

Det opplyser Det finske skiforbundet fredag.

Sykdom gjør at hun i første omgang må stå over fredagens sprint. Det kommer imidlertid ikke fram om hun er aktuell for noen av de andre rennene denne helgen.

Lørdag venter en 20 kilometer lang fellesstart i klassisk, før det er duket for stafetter søndag. Niskanen har klassisk stil som sin klare styrke.

Niskanen har hatt en god sesong så langt, og for to uker siden ble hun nummer tre sammenlagt i Tour de Ski. I verdenscupen sammenlagt er hun nummer åtte.

(NTB)