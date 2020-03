Mest av alt en fjellape

Åge Hareide har resultater som man skulle tro hadde gjort ham til dansk nasjonalhelt for lang tid siden. I stedet ble tirsdag 17. mars dagen da han fikk beskjeden om at han har ledet Danmark for siste gang.

Kontrakten hans er akkurat nok til at han skulle få med seg EM-sluttspillet, som tirsdag ble utsatt til 2021. Og ingen av de ansvarlige i det danske fotballforbund, DBU, var interessert i å endre på det.

I EM 2021 blir Danmark ledet av Kasper Hjulmand, som er mest kjent som trener for i Norge ubetydelige FC Nordsjælland, men som mest av alt er dansk. Det betyr mer enn vi nordmenn helt forstår.

Unntatt hvis du heter Ståle Solbakken. Men han har vært så lenge i Danmark at han mer eller mindre regnes som naturalisert.

Beste på 50 år

Så lenge fikk ikke Åge Hareide være der. Han ville gjerne fortsette. Men fikk det ikke. DBU hadde ansatt Hjulmand på en måte som fikk Hareide til å reagere kraftig. Med rette, er det veldig lett å tenke. Hvis man er norsk.

UT AV VM UTEN TAP: Danmark røk ut av VM 2018 uten å ha tapt på annet enn straffesparkkonkurranse. Danskene spilte uavgjort mot begge finalistene, Frankrike og Kroatia. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix





For oss er nemlig statistikken til Hareide et uslåelig argument. Ingen danske landslagstrenere har like gode tall de siste 50 år. For danskene er det ikke nok.

Hareide har ikke fått nok underholdning ut av sitt mannskap. Eller som Peter Grønborg, mangeårig fotballkommentator og programleder på TV3 i Danmark, forklarer det for NRK:

«For mange danske fotballfans er resultatene ikke nok i seg selv. Danmark skal også spille ‘god fotball’, hva nå enn det er »



Og da ender Hareide mest av alt som nordmann. I fotballsammenheng er det omtrent så lavt som du kan synke hos våre naboer i sør. Skylden kan enkelt tillegges én mann: Egil Olsen.

Danskene har foraktet alt Norge har stått for som fotballnasjon siden Drillo-perioden på 90-tallet. Men det er nok mer sammensatt enn som så.

Arven etter Olsen

Betegnelsen «fjellaber» er en gammel og spøkefull dansk betegnelse på oss her oppe i deres tidligere provins i nord. Spøkefull helt til den tilsynelatende ble lansert for den norske offentlighet av den forrige landslagstrener, Morten Olsen, før Danmark og Norge skulle møtes i 2002.

Selv om Olsen nektet for å ha sagt det, ble betegnelsen stående som en sannhet. Og var plutselig omgjort til en klisjé på det norske synet på hvordan danskene oppfatter oss som fotballnasjon, hvis dere fortsatt er med.

Som fornærmelse var «fjellapene» imidlertid tilsynelatende utryddet. Helt til Hareide til stor skepsis ble ansatt i 2015 – ironisk nok etter at samme Morten Olsen måtte gå av, etter at han ikke klarte å ta Danmark til EM i Frankrike i 2016.

NORGE NESTE? Hareide er fortsatt bare 66 år, og er blitt nevnt som en mulig arvtaker for Lars Lagerbäck etter VM 2022. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix)

Danskene var mer enn lei av sin gamle kaptein Olsen. Men arven etter ham har aldri helt forsvunnet. For laget Olsen ledet, var heltene fra 80-tallet, som forbløffet verden med sin silkefotball i VM i 1986. Dette har siden vært en blanding av ideal og spøkelse i Danmark. Det danske landslag skal ikke bare vinne, det skal begeistre.

Etter noen startvansker, startet Åge Hareide likevel høsten 2016 en rekke, som i dag kan oppsummeres med 34 strake kamper uten tap som landslagstrener – og dét med et mannskap som også danskene selv har betegnet som middelmådig store deler av perioden.

Årets trener på oppsigelse

Hareide har kvalifisert Danmark til de to sluttspillene som har vært mulig, VM i 2018 og EM, nå i 2021. I Russland i 2018 spilte de uavgjort mot begge de senere finalistene, Frankrike og Kroatia. Og ble kun slått ut på straffesparkkonkurranse i åttedelsfinalen mot sistnevnte.

Senere vant danskene sin gruppe i Nasjonsligaen og kvalifiserte seg til høyeste nivå. Med Åge Hareide som landslagssjef.

Men danskene kjedet seg. Seierne var ikke imponerende nok. Spillet ikke fengende. Spillerne støttet Hareide lojalt. Men det var ikke nok.

Derfor kom beskjeden sommeren 2019 om at DBU ikke ville forlenge kontrakten etter 1. august 2020. Til Hareides åpenbare frustrasjon. Som han snart fikk snudd til motivasjon til å lede Danmark gjennom kvalifiseringen til EM.

I februar i år ble han ironisk nok kåret til «Årets trener» i dansk fotball.

Noen uker senere er det i praksis slutt. 66 år gammel er Hareide fortsatt én jobb unna å pensjonere seg i egne øyne. Kanskje blir det som Lars Lagerbäcks etterfølger som norsk landslagstrener – i påvente av at Ståle Solbakken skal bli norsk nok igjen.

Åge Hareide ender i hvert fall sin karriere som dansk landslagstrener som nærmest uslåelig, som uønsket – men mest av alt som nordmann.