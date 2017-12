Ærlig Krogh: – Jeg har sluntret litt unna

Det har vært en sesong langt under pari. Flere ganger før jul varslet Finn-Hågen Krogh drastiske tiltak for å redde OL-formen.

Det drastiske tiltaket ble å reise hjem til en meget rolig julefeiring i Alta.

– Jeg har faktisk ikke skrevet treningsdagbok i det siste, heller. Jeg har vært litt sløv. Men jeg har hatt fokus på å gå litt tilbake til den gamle meg. Sluntret litt unna, hvis man kan si det. Tatt akkurat de valgene jeg selv har lyst til. Ikke trene fordi man må, men trene fordi man har lyst, sier Krogh til NRK.

Hør åpningsetappen i Tour de Ski i NRK P1 og NRK Sport fra kl. 12.30 lørdag

TROR PÅ KROGH: Landslagstrener Tor-Arne Hetland spår at Finn-Hågen Krogh vil vise seg fram fra start i Tour de Ski. Foto: Anders SKjerdingstad / NRK

Landslagstrener Tor-Arne Hetland tror det er akkurat hva som skulle til. Han spår at Krogh markerer seg fra første fraspark når Tour de Ski innledes med fristilsprint i Lenzerheide lørdag.

– Jeg tror han kan være en av dem som er topp fem etter de tre første rennene her i Lenzerheide. Jeg tror han går en bra sprint, han kommer til å gå en god jaktstart, og så får vi se hvordan han går på 15 km klassisk, sier Hetland.

– Mange som har gått dårlig

Å gå gode skirenn er et mål i seg selv for Krogh. Men han føler at det ligger adskillig mer i potten enn verdenscuppoeng.

For ankermannen fra VM-stafetten i Lahti handler det rett og slett om å sikre billetten til OL i Pyeongchang.

– Fokuset er å kvalifisere seg til OL, fastslår han.

– For det føler du ikke du har gjort allerede?

– Vi er ganske mange norske som har gått dårlig, egentlig. Men jeg føler jeg har veldig gode muligheter ennå.

Det bekrefter Hetland.

– Han er vel en vi kan bruke til veldig mye i OL, så vi håper han lander et par-tre pallplasseringer. Da er han veldig nært et OL-uttak, smiler landslagstreneren.

NORSKE HÅP: Sindre Bjørnestad Skar og Finn-Hågen Krogh er kanskje Norges sterkeste kort på åpningsetappen i Tour de Ski. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Mer overskudd

Han lar seg ikke stresse av at Krogh, i likhet med flere andre landslagsløpere, ikke har herjet før jul.

– Målet kommer i februar, og da må man trene godt hele tida og slippe opp i februar. At noen ikke har sprudlet ennå, det får så være. Vi har et helt lag som trener mot OL. Da er det bestandig noen som er i form og noen som er i litt dårligere form, sier Hetland.

Krogh er i hvert fall rimelig trygg på at pila peker riktig vei for hans del.

– Totalt sett kommer jeg ut av jula med overskudd både fysisk og mentalt, konstaterer han.