Advokaten: Forteller at Besseberg føler seg forhåndsdømt

– Det er ikke noe han gleder seg til i seg selv, sier forsvarer Christian B. Hjort til NRK om hvordan Besseberg ser på det som skal foregå i Buskerud Tingrett i seks uker fra 9. januar.

Økokrim har tiltalt Besseberg for grov korrupsjon. Selv nekter Besseberg straffskyld etter tiltalen.

Hjort påpeker at det en påkjenning å gjennomføre nærmere seks uker i retten.

– Men samtidig er dette forumet han får anledning til å svare på de beskyldningene han har vært gjenstand for gjennom fem og et halvt år, sier Hjort.

Anders Besseberg i et intervju med NRK etter politiaksjonen mot ham i april 2018. Foto: Yasmin Sunde Hoel / NRK

– Ubehagelig

Påtalemyndigheten anklager ham for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. En leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler er også en del av tiltalen.

Det er snart gått seks år siden politiet aksjonerte mot Besseberg 10. april 2018. Deretter ble ulike anklager mot Besseberg kjent for omverdenen.

Hjort forteller at saken oppleves ubehagelig for den tidligere skiskytterlederen.

– Det er klart den er ubehagelig. Det ligger i karakteren til disse anklagene, sier Hjort til NRK.

– Føler han seg forhåndsdømt?

– Ja, det gjør han, sier Hjort.

Christian B. Hjort forteller at saken er ubehagelig for Besseberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Besseberg opplyste i april 2018 at han trakk seg fra sitt presidentverv på grunn av etterforskningen mot ham. Han kom senere aldri tilbake som president i Det internasjonale skiskytterforbundet etter politiaksjonen mot ham.

Rettssaken blir første gang Besseberg konkret skal forklare seg om punktene i tiltalen. Hjort tror det vil være nyttig for alle å høre Bessebergs versjon av saken og få hans forklaring.

– Det er den eneste reelle muligheten han har til å ta til gjenmæle fremfor å forsøke å svare opp alle rykter, synsinger og meninger som ellers blir referert for han gjennom pressen, sier Hjort.

– Vil forklare seg

Torsdag morgen publiserte NRK saken «Jakten på presidenten».

Der forteller flere skiskyttere blant annet om ukultur rundt prostitusjon i skiskyting under renn i Russland.

Flere norske skiskytterkvinner forteller også hvordan Besseberg var omgitt av unge kvinner på fester i Russland og at det ble et samtaletema i laget.

Og tidligere norske skiskyttertopper forteller om hvordan Besseberg uoppfordret viste dem og fortalte om klokkegaver fra russere.

Besseberg har gjennom sine advokater svart at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen og bestrider påstandene som settes frem mot ham i NRK-saken.

Anders Besseberg under VM i Østerrike i 2017. Foto: BARBARA GINDL / AFP

– Han vil forklare seg om denne type forhold og denne type beskyldninger som ledd i sin partsforklaring under hovedforhandling. Jeg viser til det han der kommer til å forklare, sier Bessebergs advokat Christian B. Hjort til NRK.

Men han understreker at Besseberg før rettssaken bestrider at han har tatt imot tjenester fra prostituert påspandert av russiske myndighetspersoner.

Støtter vennen

I Vestfossen har Kjell Hovda fulgt saken som en av hans beste venner er involvert i.

– Det må alle skjønne at det er en «jækla» påkjenning at du ikke kan skru på TV eller lese en avis uten at du blir hengt ut som kjeltring, når du selv føler at du ikke er det, sier Kjell Hovda til NRK.

Han forteller at de to har jaktet sammen i 30 år og at de også var trenere sammen for landslaget i flere år.

Nå snakker han om hvilken påkjenning det har vært for Besseberg at det har gått snart seks år fra politiaksjonen i 2018 til han skal møte i retten i januar.

Kjell Hovda kjenner Anders Besseberg svært godt gjennom flere tiår. Han gir vennen støtte før rettssaken. Foto: Hans Henrik Bårtvedt/NRK

– Hvordan opplever du at Anders Besseberg tar denne saken?

– Jeg er veldig imponert over hvordan Anders tar det. Men han har den helt rette metoden og det er å ikke følge med på media. Som han sier, «jeg lar dem surre på, så får vi se hva rettssaken bringer». Det tror jeg er eneste måten å overleve dette på også, sier Hovda.

Han omtaler Besseberg som en person som ikke bryr seg om dyre klokker, fine klær eller dyre biler.

– Han er i alle fall en veldig nøktern fyr. Han kjørte sin gamle John Deere-traktor 74-modell uten dører helt den nesten falt fra hverandre, selv om han hadde råd til å kjøpe nytt utstyr, sier Hovda.