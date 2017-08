Advokat om Johaug-dommen:- Ikke til å begripe

Det er en tydelig rystet advokat som mottar NRK.

– Jeg kan bare spekulere i hva som ligger bak at CAS har økt dommen til Johaug fra 13 til 18 måneder. Resultatet fremstår for oss som helt uforholdsmessig sier advokat Christian B. Hjort.

Christian Hjort har tidligere sagt at 13 måneders utestengelse for å ha brukt en leppekrem uten hensikt og uten effekt er absurd. I dag skjønner han ikke hva som gikk galt når CAS øker dommen.

– Jeg ser jo av dommen at panelet har fortatt en aktsomhetsvurdering som jeg mener er feilaktig. De unnlater å problematisere nærmere med rimelighet hva man kan kreve av en utøver i den situasjonen som Therese var i.

Advarselen på pakken

CAS har lagt vekt på dopingvarslet som var på denne pakken, hvor avgjørende tror du det var for dommen?

– Rettslig sett skulle ikke det ha noen betydning. For hvis man først kommer til at hun gjorde det hun skulle ved å forsikre seg med legen som ekspert, så er det likegyldig hvordan pakken så ut.

Hjort mener det likevel kan virke som om CAS forventer at Johaug skulle undersøkt pakken bedre siden den hadde et varsel på seg.

Det står også i uttalelsen fra CAS at Johaug har gjort en ubetydelig feil, hva ligger i det?

– I det ligger det at det er nesten ingen ting å bebreide henne. Men likevel mener de at det er grunnlag for å utestenge henne i 18 måneder. Etter vårt syn er det uforenlig med andre avgjørelser i CAS.

Hjort viser til det han mener er det mest nærliggende eksemplet med den italienske svømmeren som brukte den samme kremen som Johaug. Svømmeren fikk 12 måneder utestengelse og ble kritisert for at hun ikke snakket med sin lege om kremen.

– Det er jo nøyaktig det Therese Johaug gjorde. Hun sjekket med legen som er ekspert på området og som var der for å ta vare på henne. Likevel blir hun stafett med en seks måneder lengre dom. Det er ikke til å begripe.

Regelverket må endres

– Jeg mener det undergraver legitimiteten til idrettens egen regelverk når man utestenger noen i to fulle sesonger pga. en tabbe. Det må opplagt skje endinger i regelverk og hvordan CAS dommerne bruker det regelverket de har sier Hjort til NRK.

Marit Bjørgen er enig med Hjort i at man nå må se på regelverket.

Hva gjør dere videre nå?

– I teorien kan man anke til Sveitsisk høyesterett, men slik det ser ut for oss er det neppe aktuelt, sier Johaugs advokat Christian B. Hjort til NRK.