Søndag sesongåpner Henrik og Jakob Ingebrigtsen under Diamond League-stevnet i Gateshead. Mens Henrik (30) skal utfordre sin personlige rekord på 5000 meter, er Jakob (20) favoritt på 1500-meteren.

Og favoritt kommer Jakob til å være i mange løp utover sommeren, tror storebror Henrik. Han har nemlig sett at lillebror gjennom vinteren har utviklet seg ytterligere siden han satte europarekord med 3.28,68 i Monaco 14. august i fjor.

– Det ville jo vært naturlig å anta at det må slutte en eller annen gang, men sånn som jeg har sett ham, så ser det ut som han har tatt enda noen steg denne sesongen, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han spår derfor norsk medalje på 1500-meteren under OL i Tokyo.

– Hvis han klarer å holde hodet kaldt i Tokyo mot slutten av løpene, så er jeg ikke i tvil om at han er god nok til å ta medalje, sier han.

SATTE SEG I TRØBBEL: Denne situasjonen kunne kostet Jakob Ingebrigtsen EM-gullet. Du trenger javascript for å se video. SATTE SEG I TRØBBEL: Denne situasjonen kunne kostet Jakob Ingebrigtsen EM-gullet.

– Hans feil

Men når storebror legger inn et «hvis», er det ikke uten grunn. Henrik Ingebrigtsen synes nemlig at lillebror har utsatt seg selv for unødvendig mye trøbbel.

Under VM i Doha ble han først disket i semifinalen på 5000 meter, før han etter flere timers venting utenfor juryrommet fikk finaleplassen tilbake. Historien gjentok seg under innendørs-EM i Polen i mars, der Jakob Ingebrigtsen først ble disket fra gull på 1500-meteren.

GIR RÅD: Henrik Ingebrigtsen (t.h.) mene lillebror Jakob er så god at det er unødvendig å ta riskiko Foto: Carina Johansen / NTB

Norge, med trenerpappa Gjert Ingebrigtsen i spissen, fikk imidlertid overbevist juryen om at den norske gullvinneren ikke selv hadde skyld i at han havnet innenfor lista.

– Du kan si hva du vil om løpet til Jakob i Polen, at det var ikke hans feil at han trødde på innsiden, men det er hans feil at han setter seg i en situasjon der han blir presset på innsiden og havner i en slåsskamp med dommerne, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han understreker at avgjørelsen ble riktig.

– Men han satte seg selv i en vanskelig situasjon, sier 30-åringen, som håper broren har lært følgende lekse:

– Å holde seg på rett side av lista, ikke knuffe noen og ikke sette seg i en posisjon der du er sårbar.

DISKET I OL: Filip Ingebrigtsen i Rio 2016. Du trenger javascript for å se video. DISKET I OL: Filip Ingebrigtsen i Rio 2016.

– Litt for smart

Så påpeker Henrik Ingebrigtsen at Jakob ikke er den første av brødrene som etter hans mening har tatt unødvendig risiko.

– Det gjelder det samme som jeg sa til Filip i Rio, ikke vær for smart, spring rundt dem om du må. Og så skulle han være litt for smart og spare litt for mye krefter, og så satte han seg i en situasjon som var litt uheldig. Plutselig presset han seg mellom to stykk, og så var han ferdig, sier Henrik.

Filip Ingebrigtsen ble disket for manøveren i forsøksheatet i et mesterskap der han trolig kunne ha kjempet om medalje om han hadde tatt seg til finale. Finalen ble nemlig et lureløp av de sjeldne med vinnertid på 3.50.

– Så du mener Jakob nå er så god at han kan komme seg trygt inn i medaljekamp i en OL-finale uten å ta den risikoen?

– Han er så god at han kan komme seg til finalen uten å ta noen risiko, fastslår han.

Jakob Ingebrigtsen drar på smilebåndet når NRK spør om hva han har tenkt å gjøre for å holde seg unna juryrommene denne sesongen.

– Det er vanskelig å si. Jeg må prøve å bli så god at jeg kan springe fra alle fra start, så får vi se om det hjelper, sier han.

DAGENS DOBBEL: Jakob og Henrik Ingebrigtsen tok gull og sølv på 5000-meteren under EM i Berlin i 2018. Både i Gateshead og i OL løper de hver sin distanse. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Har sett for seg gull

Og forutsetningene er altså bedre enn noen gang for å gjøre nettopp det. 20-åringen legger ikke skjul på at han drømmer stort før Tokyo, og at han har gjort det siden han begynte å satse på løping.

– Jeg har vel sett for meg gull. Eller i hvert fall drømt om gullmedalje. Nå har det bare vært snakk, men ettersom jeg har blitt bedre og bedre, så er jeg så nær som jeg kan se for meg at jeg skal være en gullmedalje nå, sier Jakob, som fortsatt legger inn et forbehold om at det blir OL.

For søndagens løp i Gateshead er det imidlertid ingen forbehold.

– På søndag løper jeg nok for å vinne. Det kommer nok til å gå ut i en grei fart, så om det blir en ok tid, det kan man nok regne med, men jeg går ikke der for å springe personlig beste i første løp, fastslår han.

Filip Ingebrigtsen løper altså ikke i Gateshead. Han har, nær sagt som vanlig, hatt trøbbel på vårparten og befinner seg i St. Moritz, langt vekk fra den norske pollensesongen. Det er fortsatt ikke bestemt når den mellomste løperbroren sesongdebuterer.