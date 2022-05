Advarer Real Madrid før finalen: – Vil ta hevn for det som skjedde

– Jeg vil spille mot Madrid. Jeg må være ærlig.

Dette sa Mohamed Salah kort tid før det skulle avgjøres hvem som skulle bli Liverpools motstander i mesterligafinalen.

Og som sagt, så gjort: Real Madrid leverte en utrolig snuoperasjon mot Manchester City og sikret seg finalebilletten. Dermed har Salah fått det akkurat som han vil når han i kveld tripper ut på Stade de France i Paris.

I PARIS: Mohamed Salah virket selvsikker etter å ha landet i Paris. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Han ville spille mot Real Madrid. Det er kanskje naturlig at han er lei av å spille mot Manchester City hele tiden, men det går nok på at han vil ha revansje og ta hevn for det som skjedde sist, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Ordkrig mellom klubbene

Bakgrunnen ser du på bildet øverst i artikkelen. Det var kun spilt en snau halvtime av finalen i 2018 da Salah ble dratt i bakken av tidligere Real Madrid-kaptein Sergio Ramos. Egypteren måtte ut med en skulderskade, og en drøy time senere kunne Ramos løfte mesterligatrofeet etter å ha knust Liverpool 3–1.

Enkelte hevdet Ramos skadet Liverpool-stjernen med vilje, mens andre mente at det er sånt som skjer i fotballen. Situasjonen ble uansett debattert i ukevis og medførte en ordkrig mellom klubbenes spillere.

Denne uken lettet Salah på sløret om Ramos-duellen da han møtte pressen i forkant av finalen.

– Jeg husker godt da jeg måtte gå av banen etter 30 minutter. Det var det verste øyeblikket i min karriere, sier han.

NRKs fotballskribent Thore Haugstad er enig med Thorstvedt – han er sikker på at Salah bruker situasjonen bevisst i forkant av mesterligafinalen, selv om spanjolen nå spiller for PSG.

– Det gir mening at han bruker Real Madrid og den hendelsen der som motivasjon. Det er også typisk trenere å vise videosnutter og henge opp avisklipp om ting som har skjedd før for å fyre opp laget. Dette vil nok gi Salah en «boost» i finalen, sier Haugstad.

Klopp selv har ingen problemer med at Salah bruker Ramos-duellen som motivasjon.

– Det er normalt at han har lyst på revansje. Vi har ikke glemt hva som skjedde den gangen, men det er en stund siden. Vi har så mange grunner til å gi alt, og dette er bare én av mange, sier tyskeren før finalen.

REAGERTE: Real Madrid-stjernen Federico Valverde likte dårlig at Mohamed Salah ønsket seg Real Madrid i finalen. Foto: Manu Fernandez / AP

Reagerte på Salahs stikk

Salahs uttalelse om at han helst ville møte Real Madrid i finalen, har igjen ført til temperatur mellom de to gigantklubbene. Midtbanespiller Federico Valverde syntes i hvert fall ingenting om det syrlige stikket fra Liverpool-spilleren.

– Alle kan selvfølgelig tolke uttalelsene hans som de vil. Jeg er motstanderen hans og synes det er å snakke nedsettende om Real Madrid-logoen og spillerne, sa nylig Valverde til Marca.

Hvilket lag vinner mesterliga-finalen? Liverpool Real Madrid Vis resultat

Mener Liverpool er favoritt

Ekspertene tror ikke temperaturen akkurat blir noe lavere når de to klubbene fra Spania og England møtes på Stade de France lørdag kveld. Både Thorstvedt og Haugstad holder en knapp på Liverpool.

EKSPERT: Erik Thorstvedt. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

– De har det beste laget, men så har Real Madrid en egen evne til å oppheve fotballens tyngdelover. Real har denne sesongen gått videre og slått ut lag som de egentlig er dårligere enn over to kamper. Jeg mener uansett at Liverpool er et bedre og et mer komplett lag. Og jeg tror det vil vise seg i denne finalen, sier Thorstvedt.

Samtidig blir ikke Thore Haugstad overrasket hvis Mohamed Salah og Liverpools revansjedrøm går i grus. Han understreker at hvittrøyene fra Madrid har Mesterligaen i sitt DNA.

Klubben har vunnet turneringen utrolige 13 ganger. Ingen andre har flere triumfer.

– Det var interessant å høre Thibaut Courtois (Real Madrid-keeper, journ.anm.) etter semifinaleseieren over City. Han sa da at Real Madrid ikke taper finaler. Han la det frem som om det var fakta, sier Haugstad og fortsetter:

– Du kan gjerne si at Liverpool har et bedre lag, men hele den myten og historikken rundt Real Madrid, samt den indre troen på at de kommer til å vinne, er i favør av Real Madrid.