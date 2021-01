Advarer Ødegaard: – Spaserer ikke inn i førsteoppstillingen

Nord-London blir Martin Ødegaards hjem de neste månedene. 22-åringen kommer på lån til et Arsenal-lag som har slitt så langt denne sesongen, og ligger på en 9. plass i ligaen, med bare 26 mål på 20 kamper.

Etter bare ni minutters spilletid for Real Madrid siden begynnelsen av desember, ønsket Ødegaard selv et nytt utlån og ble overbevist av Arsenal-manager Mikel Arteta om å komme til engelsk fotball.

– Han ga meg en god følelse og det var viktig for at jeg skulle komme hit. Han var avgjørende. Han virker som en topp manager, og jeg liker ideene hans, hvordan han ser fotball og hvordan han opptrer, sier Ødegaard til Arsenals nettside.

Martin Ødegaard har fått draktnummer elleve og kan få sin Arsenal-debut hjemme mot Manchester United lørdag. Foto: Arsenal

– Det er flott at vi har sikret oss Martin til slutten av sesongen. Martin er såklart en spiller vi alle kjenner godt, og selv om han fortsatt er ung, har han spilt på toppnivå lenge. Martin vil gi oss kvalitet offensivt og vi gleder oss til å integrere ham i våre planer fram til mai, roser Arteta.

Trenger kreativitet

For Arsenals mannskap har skreket etter flere alternativer med mer uforutsigbarhet og kreativitet offensivt i lang tid. Både for og etter Mikel Arteta tok over jobben har laget slitt med å skape nok. Der kommer Ødegaard inn i bildet.

Ødegaard kommer til Arsenal i søken etter spilletid. I de offensive posisjonene sentralt og til høyre, hvor Ødegaard stort sett har operert så langt i karrieren er det typer som Bukayo Saka, Nicolas Pepé, Willian og Emile Smith Rowe han i første omgang kjemper om plassene med.

Ødegaard er klar for sitt fjerde utlån siden han signerte for Real Madrid i januar 2015. Foto: Arsenal

– Det er vanskelig å si med Ødegaard hvor god han er nå, det er ikke nødvendigvis høsten 2019-versjonen. Holder han seg skadefri så er jeg sikker på at han kan bidra som alternativ til Smith Rowe. Det går kamper hvor vi ikke skaper sjanser, så han hopper ikke ettter Wirkola og det er ikke nødvendigvis så store sko han skal fylle, sier styremedlem i Arsenal Norge, Vegard Råen.

Eurosport-kommentator og Arsenal-supporter Kenneth Fredheim tror Arteta ønsker seg noe av det han lot gå da Mesut Özil forlot klubben forrige uke.

– Martin på sitt beste er jo en unikt kreativ spiller, som ser løsninger som få andre. Det er jo først og femst det han er hentet inn for. Det Arteta håper han får er en type som Mesut Özil, en ny venstrebent playmaker offensivt, sier Fredheim.

Stortalent grep sjansen

Etter en FA-cuptittel kronet Artetas første halve sesong som Arsenal-manager gikk ting langt tråere utover senhøsten. Etter seieren mot Manchester United 1. november, tapte Arsenal fem og spilte to uavgjort og var helt nede på 16. plass.

Mot Chelsea i romjula snudde det plutselig for Arsenal og Arteta. Det sammenfalt med at talentet Smith Rowe fikk sin første sjanse i ligaen for sesongen. 20-åringen startet og var sterkt delaktig i 3-1-seier over Chelsea.

Siden har engelskmannen vært fast i startelleveren. For første gang siden mars 2019 viser nå statistikkene at Arsenal skaper flere sjanser enn de slipper til i den samme perioden. Som en spiller fra akademiet har Arsenal-fansen raskt trykket Smith Rowe til brystet.

– Jeg synes Smith Rowe har vært helt lysende. Han har alt som Martin har, og har nå bevist at han kan prestere på et veldig høyt nivå, sier Fredheim entusiastisk.

Emile Smith Rowe fikk sitt ordentlige gjennombrudd med målgivende pasning i sin første start mot Chelsea 26. desember. 20-åringen har ett mål og tre målgivende på sine seks siste kamper. Foto: Matt Dunham / AP

Som Ødegaard har Smith Rowe slitt mye med skader. Allerede som 18-åring fikk han et slags gjennombrudd i Europa League under Unai Emery, men lange skadeperioder har hindret framgang, fram til nå.

– Det er klart han er ung, har lite erfaring og har slitt med skader tidligere, så de er nødt til å ha alternativer. Det ser Arteta også: Han ser at du må ha flere spillere i den posisjonen, sier Fredheim.

Det åpner for at Arsenal vil ha bruk for Ødegaard utover våren.

– Jeg tror det er sunt for Smith Rowe med konkurranse, selv om han har et stort potensiale. Det er 19 ligakamper og Europa League, så potensielt 29 kamper på under fire måneder. Det er ikke farlig for utviklingen verken til Smith Rowe eller Ødegaard om de deler på spilletiden. De bør få nok minutter. Hvis han er skadefri, så får han nok spilletid i Arsenal, sier Råen til NRK.

– Vært helt natta

For bak Smith Rowe har Arsenal få gode alternativer i den såkalte tierrollen. Med nå Fenerbahce-klare Mesut Özil helt ute på sidelinja, og ikke registrert for spill, har Arsenal ofte spilt med tre forsvarere og droppet en mann i mellomrommet offensivt. Ellers har både Joe Willock og Alexandre Lacazette spilt der i uviktige Europaligaoppgjør.

Den siste måneden har Arteta alltid brukt en tier, og når Smith Rowe har blitt hvilt, har Willian vært mannen i midten. Den tidligere Chelsea-mannen har langt fra overbevist der, eller ute på kanten i Arsenal-drakt.

Willian har vært en stor skuffelse etter overgangen fra Chelsea i sommer. Brasilianeren har vært en skygge av seg selv i rød drakt. Foto: Peter Powell / Reuters

– Jeg er skuffet, jeg synes han var god i fjor, men det virker som det er noe som knyter seg. Pasningsspillet og link-up med medspillerne der framme er helt fraværende. Han har skuffet veldig, sier Råen.

– Det har vært helt natta. Hvis du har som mål å bli topp fire, kan du ikke hente spillere som ikke er gode nok for konkurrentene dine. Kanskje man så et behov for mer rutine, men der han er nå er han rett og slett ikke god nok og passer ikke inn i Arsenal etter mitt syn, sier Fredheim kritisk.

Råen påpeker at Arsenal har sett svake ut uten Smith Rowe i startelleveren.

– Det har gjort en stor forskjell kreativt. Det viser Crystal Palace-kampen (0-0 journ.anm.) og alle kampene før i høst, seinest nå mot Southampton i FA-cupen (tap 0-1). Det er få spillere som klarer å flytte ballen fremover i banen, forklarer han.

Det er hva Arsenal nå håper å få fra Ødegaard.

– Han må bidra med å skape sjanser, flytte ballen framover i banen, ta med ballen fra litt dypere, slå nøkkelpasninger og skape sjanser for andre, gjerne krydre det med noen mål, forteller Råen.

Tøff konkurranse

I Heerenveen og Vitesse spilte Ødegaard nesten utelukkende høyrekant, og det er også den rollen 22-åringen har bekledd under Lars Lagerbäck på det norske landslaget. Men Arsenal-ekspertene mener det er lite trolig at det er den rollen Ødegaard er tiltenkt hos Arsenal.

– For meg er det helt utelukket at han dunker ut Bukayo Saka. For han er etter mitt syn Arsenals beste spiller. Han presterer på et vanvittig nivå, særlig etter å ha blitt flyttet over til høyre og er jo høyaktuell for landslagsspill, roser Fredheim.

Tenåringen Bukayo Saka har levert strålende som vingback, venstrekant og høyrekant for Arsenal denne sesongen. Etter å ha blitt flyttet til høyre har han tre mål på fem kamper. Foto: Catherine Ivill / Reuters

Også Arsenals dyreste spiller gjennom tidene, ivorianske Nicolas Pepe, er et alternativ på høyrekanten.

– Pepe glimter innimellom, men er altfor ustabil i prestasjonene, sier Råen.

– Han var meget dyr, Nicolas Pepe, og de ikke ønsker nok ikke å gi ham opp. Så konkurransen er tøff, det er det ikke noe å lure på, sier Fredheim.

Begge mener Ødegaard vil passe fint inn i spillestilen, men advarer ham mot å forvente en fast plass i startoppstillingen. Både Smith Rowe og Saka vil få mye spilletid, forteller Fredheim.

– Der passer Martin som hånd i hanske. Han vil i utgangspunktet passe strålende inn, men han får veldig tøff konkurranse. Han kommer ikke til å spasere inn i førsteoppstillingen. Jeg vil ikke der man er nå si at han er bedre enn Smith Rowe eller Saka, det er han ikke. Han har ikke i en kamp vist det nivået han hadde den første høsten i Real Sociedad. Men begge er unge spillere som ikke tåler to kamper i uka, hver eneste uke.

– Jeg synes han er på et viktig tidspunkt i karrieren. Han har blitt en voksen fotballspiller på 22 år, som snart bør begynne å prestere jevnt på høyeste nivå. Det betyr at han må komme seg til en klubb hvor han får tillit og får spille uke etter uke. Det er hva han trenger nå, sier Fredheim.