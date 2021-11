Den tidligere langrennsstjernen fikk bare gå verdenscupavslutningen i Østersund i sin debutsesong som skiskytter, selv om flere mente også det var ufortjent.

Men etter nok en sommer i hardtrening med gevær på ryggen, får Nilsson nå muligheten i første verdenscuphelg på hjemmebane. Den starter med normaldistanse lørdag og sprint søndag.

– Jeg ble veldig stolt og glad da jeg fikk beskjeden, for jeg trodde ikke jeg skulle få gå normalen. Fordi bommene er dyre på normalen, med et minutts tillegg, og jeg vet vi har mange gode skyttere i laget, forteller hun til NRK.

– Utvikler seg raskt

BEDRE FØLELSE: Stina Nilsson er stolt over å ha blitt tatt ut til første verdenscuprunde. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

Men både i testrenn i høst og sesongåpningen i sprint, har Nilsson vært raskest av samtlige i løypa. Hun føler seg langt mer forberedt nå, og det samme mener lagvenninner og trenere.

– Å ta seg inn på verdenscuplaget på halvannet år, er så klart bra, for det er stor forskjell på langrenn og skiskyting. Hun utvikler seg raskt, mener Elvira Öberg.

– Nå ser hun definitivt ut som en skiskytter og det har vært veldig kult å se den utviklingen. Hun tar steg hele tiden, roser Hanna Öberg.

Sveriges skytetrener, Jean-Marc Chabloz, trekker faktisk frem Nilsson som en av de sterke Norge bør frykte. Det fordi hun har utviklet seg stort den siste tiden.

– Alt er mulig for henne. Hun har det høyeste nivået der hun kan skyte 0–0 på en sprint, men neste dag kan det bli fire bom. Det er veldig opp og ned, og det forsøker vi å forbedre, forklarer han.

FININNSTILLING: Stina Nilsson er fortsatt ustabil på standplass, men blir stadig bedre. Foto: Nisse Schmidt/TT / NTB

Tror på toppløp

De norske skiskytterkvinnene utelukker ikke at de må passe seg for Nilsson allerede denne sesongen.

– Jeg tror absolutt Stina Nilsson kan være en utfordrer og en underdog man alltid må ha øynene åpne for. Det fordi vi vet fra før at hun har en kapasitet på ski vi at er kjempegod. Så handler det om å treffe blinkene, og jeg tipper at hun kan ha noen gode toppløp, tror Ingrid Tandrevold.

– Men jeg blir imponert om hun klarer å finne stabiliteten som jeg fortsatt prøver å finne allerede i år, legger hun til.

– Hun har fått ett år til, så det er mulig. Jeg gleder meg veldig til å se hvordan hun kan gjøre det i år. Det blir spennende å se, Marte Olsbu Røiseland, som har mest tro på Elvira Öberg av de svenske konkurrentene.

En liten drøm om OL

Men det gikk ikke spesielt bra for Nilsson i svenskenes sesongåpning i Idre for snart to uker siden. Hun fikk fire bom på sprinten og ble bare nummer 26, mens det ble med en 22.-plass på normaldistansen dagen etter. Det lot hun seg derimot ikke skremme av, for kroppen ga svarene hun ønsket seg.

– Jeg går nå faktisk heller med våpen på ryggen enn uten. Det har jeg lært meg i år, for det var nytt og den bare hang og slang i fjor. Det gjør den fortsatt noen ganger, men jeg er bekvem med den, sier 28-åringen.

BAK: Stina Nilsson måtte nøye seg med en 26.-plass i sesongåpningen. Foto: DANIEL ERIKSSON / BILDBYRÅN

– Hvordan er selvtilliten på standplass?

– Jeg har dager som er veldig bra, og dager der ingenting stemmer. Når det stemmer går det veldig bra.

Hovedmålet denne sesongen er å få gå mer verdenscup, men på spørsmål om OL, smiler hun.

– Det er jo også absolutt en drøm, men jeg tenker at med forrige sesong i bagasjen og hvordan jeg gjorde det da, så tar jeg ett steg av gangen, sier Nilsson.

Treneren vil heller ikke utelukke at en OL-plass kan bli aktuelt, selv om han mener hun per dags dato ikke er inne på et stafettlag. Skytehastigheten er fortsatt ikke rask nok.

– Det finnes en sjanse, men den er lik en del andre kvinners, sier Chabloz.