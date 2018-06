Advarer mot «grisete» Panama-lag

– Panama er et lag som spiller grisete. De er fysiske og kommer med mange etterslengere. Så om vi skal slå dem er vi nødt til å vinne «fighten». Og det kan vi klare. Panama er mulige å slå, sier Kamara til NRK.

Kamara vet kanskje hva han snakker om. Til daglig spiller han i den amerikanske ligaen, hvor mange av Panamas landslagsspillere også holder til.

Hernán Darío Gómez er Panamas landslagssjef. Han er enig i at Panama spiller fysisk, men mener de holder seg innenfor grensene.

– Vi spiller som menn. Vi er hverken tøffe, aggressive eller ondsinnete, sier Gomez, før han trekker frem en profilert spiller som anklages for å spille nettopp grisete.

– De snakker om Sergio Ramos som har fem kvestelser på samvittigheten. Men vi skader ingen, avslutter han, med referanse til årets Champions League-finale hvor Mohamed Salah ble skadet i en duell med nevnte Ramos.

Norge er ti ganger «dyrere»

Grisespill til side, så skal likevel Panama til VM. Der vil de være det laget med lavest markedsverdi, ifølge Transfermarkt.

VM-GARANTIST: Gomez er en av få trenere som har tatt tre lag til VM. Han har tatt Ecuador, Colombia og Panama til mesterskapet. Foto: Ezequiel Becerra / AFP

Dit skal som kjent ikke Norge, men det norske landslaget har likevel ti ganger så høy markedsverdi. Joshua King tror ikke det har så mye å si.

– Du kan ikke legge så mye i det. Jeg kjenner ingen av spillerne til Panama, annet en det vi har sett på video. Men vi vet de kan spille fotball. Det er definitivt.

I VM er Panama i gruppe med England som har en beregnet markedsverdi som er hele hundre ganger større. I Russland må de også bryne seg på et stjernespekket Belgia.

Det skremmer ikke landslagstrener Gómez.

– De skal få kjenne på at de møter oss. Vi er et ungt lag som er her for å lære, men også for å ta opp fighten, uavhengig av hvor mye de vi spiller mot koster.

– Har ingen peiling på Panama

Aller først skal de møte Norge på Ullevål stadion. Ikke mange av landslagsspillerne vet særlig mye om Panama, men tirsdag fikk spillerne se noen videoklipp av motstanderen.

– Jeg har egentlig ingen peiling på Panama. Men ut fra videoer vi har sett så er det ett tøftspillende fysisk lag, men de er tekniske også. Det er god trening for oss å møte lag som deltar i mesterskap, sier Bjørn Maars Johnsen.

Om Panama blir slått har Norge vunnet fire strake kamper. Det har ikke skjedd siden 2010.

– Stemningen her har vært god hele tiden. Men klart, alt blir lettere når man vinner kamper. Så det er kanskje ende bedre stemning nå, sier Lars Lagerbäck.