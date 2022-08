Etter at Barcelona-spilleren trakk seg fra landslagstroppen, må Norge nemlig klare seg uten en av sine stjernespisser i VM-kvalifiseringen.

Hegerberg sier hun respekterer Graham Hansens avgjørelse.

– Jeg tenker at det er hennes avgjørelse, først og fremst. Man er nødt til å respektere det og at hun tar vare på seg selv oppi dette. Og vi som er her må finne en måte å forberede oss fort til Belgia-kampen, for den kampen kommer fort og vi har en jobb å gjøre videre her, sier Hegerberg til NRK.

IKKE LENGER LANDSLAGSDUO: Kun Hegerberg er i Hege Riises nye landslagstropp. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Hun har selv ikke snakket med Graham Hansen etter pausevalget, men sier at Barcelona-spilleren har spissegenskaper som har vært utrolig viktig for landslaget.

– Nå er vi nødt til å forholde oss til at hun ikke er her og prøve å følge den planen som Hege (Riise) prøver å stake ut – og prøve å vinne mot Belgia med den gjengen vi har tilgjengelig.

Hegerberg inn i kapteinsteamet

I tillegg til en ny plan, har landslagssjef Hege Riise også gjort flere endringer på laget – og i kapteinsteamet. Den nye duoen består av nåværende kaptein Maren Mjelde og Ada Hegerberg.

FORTSETTER: Mjelde har vært kaptein i syv år, og fortsetter med det under Riise. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Allerede forrige uke varslet Hege Riise om at det ville bli endringer i kapteinsteamet. Mandag kunne hun bekrefte at Mjelde fikk fortsette som kaptein, og at Lyon-stjernen ble ny visekaptein.

– Det har vi brukt god tid på. Det var viktig for oss å gjøre en ordentlig vurdering rundt det, og føler at vi har en sterk duo der, sier Riise til NRK.

Hegerberg sier hun vil fortsette å lede slik hun har gjort fra starten av.

– Jeg har alltid bare prøvd å være meg selv oppi dette her, dra inn erfaringer fra karrieren min. Prøve å lede gjengen på min måte og være til stede. Det er en rolle jeg er komfortabel med og tenker å ta veldig alvorlig videre, sier Hegerberg.

Endringene betyr at både Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen vrakes som visekapteiner. Sistnevnte valgte nylig å ta en pause fra landslagsfotballen.

Trakk seg etter uttaket

For dagen etter at Riise presenterte den nye landslagstroppen, varslet Caroline Graham Hansen at hun tar en pause fra å spille med flagget på brystet.

– Etter et fjorår med hjerteproblemer og nesten 50 kamper, kjenner jeg fortsatt på en fatigue som gjør at jeg må velge å lytte til kroppen, skrev Graham Hansen i et innlegg på sosiale medier.

27-åringen tok en pause fra fotballen i november i fjor. Etter å ha vært igjennom medisinske undersøkelser i Barcelona på grunn av høy puls og ubehag i brystet, var hun igjennom et inngrep for hjerterytmeforstyrrelser samme måned.

– Jeg ble veldig lei meg. Hun er en verdensstjerne og en spiller Norge trenger. Jeg har full forståelse for avgjørelsen. Vi har vært hos henne og snakket med henne, og vi skjønte at hun var sliten. Helt overraskende er det ikke. Men selvfølgelig er det trist, sa Riise til NRK etter pausebeskjeden.

Graham Hansen er ikke det eneste kjente ansiktet som ikke blir å se i de kommende landskampene: