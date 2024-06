Absurde selvmål ødela for Molde

Reistad og Mørk herjet med Metz

Henny Ella Reistad og Nora Mørk glitret og scoret til sammen 26 ganger da danske Esbjerg vant 37-33 mot franske Metz i søndagens bronsekamp i Champions League.

Søndagens oppgjør var en reprise av bronsekampen for to år siden, da Metz vant 32-26. Også i fjor var Esbjerg involvert i bronsekamp, men danskene tapte da med ett mål for Györ.

På forsøk nummer tre fikk danskene omsider karet til seg 3.-plassen i den gjeveste europacupturneringen.

31 av Esbjergs mål ble scoret av norske spillere, anført av Reistad og Mørk med 13 hver.