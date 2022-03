Absurde scener i Premier League: Mann stripset seg fast til stolpen

Idrettspresidenten om Røstes avgang: – Stor respekt for hans beslutning

Idrettspresident Berit Kjøll har forståelse for Erik Røstes valg om å gi seg som øverste sjef i Norges Skiforbund.

Røste varslet torsdag kveld at han ikke tar en ny periode som skipresident etter ti år i vervet.

– Erik orienterte meg om at han ikke stiller til gjenvalg. Det tar jeg til etterretning, og jeg har stor respekt og forståelse for hans beslutning, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse sendt til NTB.

– Jeg har hatt et solid samarbeid med Erik Røste, og jeg vet at han har arbeidet hardt og svært mye til beste for skiidretten over mange år. Samtidig vil jeg ønske Erik lykke til videre med andre prosjekter han nå ønsker å prioritere i tiden framover, legger hun til.

Røstes arvtaker skal velges på skitinget i Molde i juni. (NTB)