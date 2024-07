Molde grep ikke muligheten - kunne pustet Glimt i nakken

Molde kunne krympet avstanden til serieleder Bodø/Glimt til kun 3 poeng med seier over Fredrikstad. Det klarte de ikke etter at kampen endte 0-0.

Begge lag hadde store sjanser til å avgjøre.

Etter 52 minutter brente Emil Breivik en stor mulighet etter at keeper hadde gitt retur. Fredrikstads største mulighet kom etter 70 minutter, da Oscar Agas forsøk fra sju meter ble blokkert i siste liten.

– Totalt sett så er det vel et rettferdig resultat, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2 etter kampen.

Det ble spilt flere andre kamper i Eliteserien lørdag.

I kampen mellom HamKam og Odd kom den avgjørende scoring kom på vakkert vis i HamKams 2-1-seier. Etter 62 minutter fikk Tore Sørås drømmetreff fra omtrent 25 meter. HamKam tok med det en meget sterk borteseier og står med 10 poeng på de siste fire kampene.

Mellom Viking og Kristiansund ble det en komfortabel 2-0-seier til hjemmelaget. Også denne kampen leverte en meget pen scoring. Etter 66 minutter dro Sander Svendsen frem et kremmerhus fra distanse. Skuddet gikk via nærmeste stolpe og i mål. Det betyr at Viking foreløpig tar 3.-plassen fra Brann, som spiller senere lørdag kveld.

I Østlands-oppgjøret mellom Lillestrøm og Strømsgodset, gikk Lillestrøm seirende ut med 3-1. Det gjør at begge lagene nå står med 19 poeng på en 6.- og 7. plass. Marius Lundemo satte inn Lillestrøms siste mål etter et pent skudd fra like utenfor 16-meteren. Kampens tre andre scoringer kom i første omgang.



Eliteserierunden kl. 17:

Fredrikstad - Molde 0-0

Lillestrøm - Strømsgodset 3-1

Odd - HamKam 1-2

Viking - Kristiansund 2-0

Sandefjord - Bodø/Glimt 2-1