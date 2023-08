Absurd situasjon i svensk bragd: – VM-historiens styggeste

Svak Hovland-start i PGA-sluttspillet

Viktor Hovland ligger på en delt 59. plass av 70 spillere etter første runde St. Jude Championship i Memphis.

Hovland kom aldri helt inn i flyten på runden, som blant annet inneholdt to slag i vannet, fire bogeyer, en dobbeltbogey og fire birdier.

Totalt ble det en runde to slag over par for nordmannen, som dermed er ni slag bak ledende Jordan Spieth.

Turneringen er den første av tre turneringer i PGA-sluttspillet. Hovland var rangert som nummer syv før turneringen. De 50 best rangerte får spille neste ukes BMW Championship, før de 30 beste får spille Tour Championship den påfølgende uken.