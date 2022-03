Abramovitsj vil gi salgsoverskuddet til Ukraina-ofre: – Signaliserer at han er imot invasjonen

Abramovitsj bekreftet onsdag at han ønsket å selge londonklubben etter flere dager med spekulasjoner i britiske medier. Sist lørdag opplyste Abramovitsj at han trekker seg ut av driften av London-klubben.

Han opplyser at det nå vil bli opprettet en stiftelse som skal få overskuddet fra salget.

– Stiftelsen skal være til hjelp for alle ofre for krigen i Ukraina. Dette inkluderer å gi nødvendige midler til ofrenes umiddelbare behov, samt støtte til det langsiktige arbeidet med gjenreisning etter krigshandlingene, skriver han på klubbens nettsider.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt snakket mye om Abramovitsj sin rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen i Nupi mener uttalelser fra Abramovitsj og andre i etablissementet rundt Putin kan ha betydning for hva den russiske presidenten gjør i Ukraina.

– Det har noe å si at noen av de som har vært lojale og akseptert Putins statsprosjekt nå går ut og signaliserer at de er imot denne invasjonen, sier hun til NRK.

– Et tegn

Wilhelmsen peker på at Abramovitsj ikke er den eneste i etablissementet rundt Putin som har kritisert krigen. Hun peker blant annet på et intervju Andrej Kortunov, sjef for tenketanken Russian International Affairs Council (RIAC), har gitt til BBC.

– Han er leder for denne tenketanken som i sin tid ble opprettet av presidenten. Han har gått ut i dag og sagt i klartekst at han er imot krigen, og at den er en total feilvurdering, sier Nupi-forskeren.

– Abramovitsj representerer oligarkene, Kortunov representerer det utenrikspolitiske etablissementet. Når noen tar ut dissens på denne måten, er det et tegn på at Putin kan være i ferd med å miste deler av disse miljøenes lojalitet.

Wilhelmsen sier at protestpotensiale i den russiske befolkningen er blitt større de siste årene.

– Det selv om demonstranter blir utsatt for voldsomt undertrykkelse, spesielt nå. Protestviljen kan vokse når man blir klar over hva krigen handler om, sier hun.

– Sammensetningen av sprekker i etablissementet og folkelig protest, kan bety noe.

NÆRE: Vladimir Putin og Roman Abramovitsj avbildet sammen i 2005. Foto: VLADIMIR RODIONOV / AFP

«Desperat forsøk»

Krigshandlingene i Ukraina har ført til sanksjoner mot russiske banker, høytstående embetsmenn og rike forretningsmenn.

Chris Bryant, som er medlem av det britiske parlamentet, har tatt til orde for å avsette Abramovitsj som Chelsea-eier som følge av hans bånd til den russiske regjeringen og president Putin.

KRITISK: Medlem av det britiske parlamentet, Chris Bryant. Foto: UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR / Reuters

Han mener Abramovitsj nå desperat forsøker å redde ansikt.

– Alt han egentlig trenger å gjøre er å stille på TV og si: «Vladimir, ta med deg de russiske stridsvognene hjem, og gjør det nå», sier han til The Guardian.

– Beste for klubben

Abramovitsj skriver at det ikke har vært en lett avgjørelse å ta. Han skriver at eierskapet i klubben aldri har handlet om penger.

– Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben, da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere, skriver han.

Chelsea har vunnet 19 store trofeer siden Abramovitsj tok kontroll over klubben. To Champions League-triumfer og fem Premier League-titler har funnet veien til premieskapene på Stamford Bridge.

Den sveitsiske milliardæren Hansjorg Wyss og den amerikanske investoren Todd Boehly skal være aktuelle som nye eiere i Chelsea. Duoen skal arbeide med et bud på klubben.